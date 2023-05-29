小祕書眼鏡…新應用亮相

在2023中關村論壇上，眾多AI新技術新產品紛紛亮相，例如幫助簽合約的AI「小祕書」，可以反覆校對、審核各種潛在風險，或是讓聽力受損的民眾戴上AI眼鏡，就能理解別人說什麼。

中新社報導，一款智能簽約產品—Hubble（哈勃）亮相中關村論壇會場，該產品是電子簽約SaaS提供商上上籤發布的應用大模型技術的生成式AI產品，可以對電子簽約合同進行高速檢索、概況解讀、關鍵點識別、篩選標識以及分類歸納等多項操作。

上上籤電子簽約CEO萬敏表示，哈勃的發布，表明行業將進入電子簽約SaaS網絡+AI智能化階段。這意味著，互連互信簽約網絡插上了人工智能的雙翼，產業協同效率將進一步提速。

此外，聽力受損人群常常在工作、社交、學習過程中遇到困難。如今，一款眼鏡就能夠解決很大問題。中關村論壇展區中，一款名為聽語者Leion Hey的同聲字幕眼鏡吸引了不少人圍觀，這款同聲字幕眼鏡能夠幫助聽力受損人群通過觀看眼前文字的方式，理解別人在說什麼；還能夠識別不同國家的語言，轉換成其他語種文字呈現在用戶眼前。在國際商務會議、出國旅遊等溝通場景都可以發揮重要作用。