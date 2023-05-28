海旅會台北辦事處：對未來兩岸旅遊全面開放充滿信心

大陸日前宣布，恢復旅行社經營台灣民眾赴中團隊旅遊，但台灣則尚未開放赴陸團隊旅遊。展望未來，據中評社報導，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處主任任佳燕在受訪時表示，她對未來兩岸旅遊的全面開放一直充滿信心，只要恢復後，兩岸民眾的交流是擋都擋不住。

「2023台北國際觀光博覽會」26日起在世貿一館展開，海旅會台北辦事處在五家陸籍航空公司中國國際航空、四川航空、廈門航空、中國東方航空、中國南方航空也在旅展設櫃參與，推廣茶文化，用貓熊吸睛等。

據中評社報導，任佳燕受訪時表示，她對未來兩岸旅遊的開放，一直充滿信心，不管什麼時候，一旦兩岸恢復正常旅遊，兩岸民眾的交流是擋不住的，這只是或早或晚的時間，且這種心願是民眾發自內心的。她舉例，此次參展海旅會主打「茶文化之旅」，這些都是兩岸相通的。

任佳燕說，此次參會，是希望藉此平台弘揚中華文化、推廣大陸旅遊資源，此次旅遊主題為「茶和天下雅集」，形成一系列的茶文化之旅，讓台灣民眾於疫情後，開心體驗茶產品與旅遊特色。

在參展後，任佳燕表示，非常看好旅展赴陸旅遊的人潮，疫情三年後民眾特別希望到大陸旅遊，向海旅會索取資料、諮詢者絡繹不絕，航空公司也推出相關旅遊方案，「有熱烈感受台灣民眾想到大陸探親、旅遊的心願」。

值得注意的是，任佳燕本月任期將屆，傳由大陸文旅部港澳台辦台灣處前處長何婕接棒，擬於近期就任，是否成為兩岸融冰的訊號，進一步推進兩岸觀光、人員往來開放受到關注。