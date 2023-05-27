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陸頒布《信託法》後 第一家破產信託公司來了

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
2001年大陸頒布《信託法》後，第一家破產的信託公司來了。圖／上觀新聞
2001年大陸頒布《信託法》後，第一家破產的信託公司來了。圖／上觀新聞

重慶市第五中級人民法院（渝五中院）26日發布公告，裁定宣告新華信託股份有限公司（新華信託）、天津新華創富資產管理有限公司（天津創富）破產，為2001年大陸頒布《信託法》後，第一家破產的信託公司，也是自2007年6月1日《企業破產法》實施以來，信託公司破產首例。

作為「明天系」旗下一大金融板塊，因為觸發「已經或者可能發⽣信⽤危機，嚴重影響存款⼈和其他客戶/受益人合法權益」的接管條件，新華信託與新時代信託、天安財產保險、華夏人壽、天安人壽、易安財產保險，於2020年7月被銀保監會接管。2021年7月，銀保監會通報將6家機構接管期限自2021年7月16日延長至2022年7月16日。

據第一財經報導，除新華信託外，易安財產保險已於2022年7月15日獲批破產重整（區別於破產清算），今年5月9日，銀保監會批准易安財產保險成為比亞迪旗下全資控股公司；新時代信託的重組也在推進當中，該公司曾在2021年9月公開招募股權重組意向投資者，去年6月曾宣布對自然人投資者受益權的「打折兌付」方案（99.5％投資者完成轉讓協議簽署），去年7月披露了董事長及法人變更。

目前，新華信託官方網站披露的客服熱線已提示「無此業務號碼」。今年1月的一份公告顯示，截至1月18日，新華信託擔任受託人管理的主動管理類信託產品共56檔，其中20檔信託產品存在兩個以上（含兩個）受益人，30檔信託產品僅存在一個受益人，另有6檔信託產品信託財產已經處置完畢。

存在兩個及以上受益人的20檔產品中，底層資產涉及專案包括內蒙古精恒裝備製造專案、馬鞍山億豐環球商業中心項目、惠州候鳥酒店、寧波強人置業、昆明呈貢新都昌廣場、北京寶日汽車、臨沂金世紀新城東區項目、吉林保障房（棚戶區/危舊房改造）建設等。

有業內人士對第一財經表示，新華信託破產屬於行業個別現象，是優勝劣汰的結果，有利於行業良性發展和金融體系穩健。在正常情況下，信託公司破產後，對信託財產、信託投資人不會有大的影響。

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