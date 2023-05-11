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陸赴港澳旅遊訂單增七成 簽注全國通辦後更可說走就走

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家移民管理局宣布，大陸居民赴港澳團體旅遊簽注15日起恢復「全國通辦」，可望為港澳旅遊市場復甦注入活力。圖為香港機場出境大廳。（中新社）
大陸國家移民管理局宣布，大陸居民赴港澳團體旅遊簽注15日起恢復「全國通辦」，可望為港澳旅遊市場復甦注入活力。圖為香港機場出境大廳。（中新社）

大陸國家移民管理局11日宣布，大陸居民赴港澳團體旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習等證件，15日起將恢復「全國通辦」，簽注申請更為便利。旅遊業者表示，這將為港澳旅遊市場復甦注入活力，提供港澳遊「說走就走」的可能。

澎湃新聞報導，大陸居民若欲赴港澳團體旅遊，15日可向大陸任一公安出入境管理機構提交簽注申請，不限於在原戶籍地申請。

對此，大陸旅遊平台「攜程」亞洲大區負責人林志卓解釋，該政策有利於不在戶籍所在地就業、生活的民眾赴港澳旅行，甚至一些居於港澳簽證辦理門檻較高的城市的民眾也能受惠，這將極大緩解赴港澳旅遊者的簽證壓力。

大陸旅遊業者「春秋旅遊」港澳部負責人周浩則表示，新政策不僅優化了大陸遊客前往港澳觀光的便捷度，也擴大了港澳遊「說走就走」的可能。

據報導，港澳旅遊在「五一連假」後依舊火熱，「攜程平台」數據顯示，5月港澳跟團旅遊訂單量比4月增長7成左右，移民管理局這波簽注鬆綁措施，有望再推高訂單量。

隨著簽證政策鬆綁，大陸旅遊業者也相應推出許多旅行團。目前「攜程平台」上以港澳為目的地的跟團方案，有高比例是旅客自行預訂赴港澳交通，到了當地再參加跟團行程。林志卓表示，「全國通辦」的簽證政策，便為此類方案奠定良好基礎，為不受出發地跟團限制的客人，提供更為便捷的簽證流程。

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