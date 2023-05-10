籲兩岸共創條件　陸委會、交通部：歡迎陸客立場不變

立院交通委員會10日就兩岸觀光開放，召開全體會議，會上無進一步開放訊息發布。陸委會副主委李麗珍和交通部官員均表示，政府歡迎大陸旅客來台觀光旅遊之立場不變，但重啟涉及對等原則考量。李麗珍說，有關進一步推動「小三通」全面常態化、開放兩岸觀光交流，期待兩岸雙方共同努力，減少阻礙，創造條件。

李麗珍表示，政府主張須在維護兩岸人民旅遊安全及整體利益情況下，健康有序地重啟兩岸旅遊交流。陸客來台觀光是依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」辦理，疫後重新恢復，需雙方主管機關溝通協調相關安排，包括安全管理、旅遊相關規範等，才能順利推動。

她說，有關台灣團客赴陸，政府期待兩岸觀光交流互惠互利，而非我方片面開放。她還提到，近期中共人大常委會通過修訂「反間諜法」，擴大所謂間諜行為範圍，大幅提高國人赴陸風險，後續發展應持續觀察並適度納入考量。

李麗珍說，有關進一步推動「小三通」全面常態化、開放兩岸觀光交流，均是疫後逐步恢復兩岸人民交流之一環，為確保健康有序開展，期待兩岸雙方共同努力，減少阻礙，創造條件。

據陸委會專題報告，政府歡迎陸客來台觀光，但並非我單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放。報告指稱，我方並未禁止國人赴陸，為陸方暫停陸客來台自由行，迄今仍未開放，另大陸文旅部恢復出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務相關公告，台灣均未納入開放名單，目前陸方也並未將金馬澎列入其開放境外旅遊目的地名單。

交通部專題報告也說，陸方目前仍暫停大陸民眾來台自由行，大陸民眾團體出境遊亦未包含台灣。兩岸旅遊交流需雙方秉持善意，基於平等及對等原則溝通。

交通部報告還表示，政府歡迎大陸旅客來台觀光旅遊之立場不變，有關重啟陸客來台觀光，涉及對等原則考量。觀光局將適時因應調整相關作為，持續與大陸主力送客組團社保持互動聯繫，隨時關注大陸情勢調整作為及市場動態等相關準備。

值得注意的是，新黨也預計10日上午，繼續赴陸委會樓下門口抗議，為兩岸觀光請願，訴求政府恢復陸客來台不用專案申請，並喊出「陸客來台玩 台灣更安全」、「陸客來台玩 業者賺大錢」等口號，上演行動劇抨擊陸委會是不歡迎大陸、敵對大陸委員會。