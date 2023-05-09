鋼鐵業綠色轉型 電爐鋼扮要角

鋼鐵行業是碳排放大戶。逐步向綠色、低碳、節能方向轉型，已是中國大陸鋼鐵行業的共識。為實現綠色低碳發展，電爐短流程煉鋼（簡稱電爐鋼）被提上日程。日前，在四川省瀘州市舉行的大陸全國電爐短流程煉鋼推進大會（簡稱推進大會），展現了業內對這一趨勢的高度關注。

中新社報導，大陸是世界上最大的粗鋼生產和消費國，粗鋼產量占全球一半以上。但大陸粗鋼生產以高爐—轉爐長流程煉鋼為主，該流程以鐵礦石為主要原料，煉鋼過程能耗和碳排放均較高。相比之下，電爐鋼主要以廢鋼為原料，因其流程緊湊，節能降碳效果明顯。 電爐鋼對引導大陸鋼鐵行業轉型升級，助力行業實現碳達峰碳中和目標具有重要意義。中國鋼鐵工業協會數據顯示，2022年，大陸電爐鋼產量占粗鋼總產量比重（下同）為9.7%，遠低於30%的世界平均水平。

為促進電爐鋼發展，2022年，大陸工業和信息化部等三部委印發《工業領域碳達峰實施方案》，要求到2025年和2030年，短流程煉鋼占比分別達15%以上和20%以上；「關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見」提出有序發展電爐煉鋼、鼓勵有條件的高爐—轉爐長流程企業就地改造轉型發展電爐短流程煉鋼。

同時，市場對低碳產品需求增加，汽車、變壓器、家電等下游企業提高對鋼鐵產品碳足跡、綠色工藝的關注。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍說，到2035年，中國電爐鋼比率有望突破30%。

在政策引導和市場推動下，大陸多家鋼鐵主要企業開始布局電爐鋼生產。中國寶武鋼鐵集團寶山鋼鐵股份有限公司副總經理傅建國在推進大會上表示，中國寶武已建和在建的電爐設計產能942.2萬噸，其中已建842.2萬噸，在建100萬噸。寶鋼已建兩座電爐，產能為204.2萬噸。未來將在湛江和海外項目建設低碳電爐產線。

發展電爐鋼，廢鋼和電力兩大資源是關鍵。在推進大會上，破解廢鋼資源難題被與會專家頻頻提及。

北京科技大學教授李晶分析，大陸電爐鋼有很大發展空間，但過高的廢鋼價格及電價導致電爐鋼生產成本高於長流程煉鋼。目前大陸廢鋼回收期較長，廢鋼資源缺乏。未來廢鋼量達一定程度後，將減少對鐵礦石的依賴，電爐鋼產量將逐漸提升，取代一部分長流程煉鋼。