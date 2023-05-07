特斯拉傳採用比亞迪電池

比亞迪牽手特斯拉又有新進展。特斯拉位於德國柏林的超級工廠已開始生產搭載比亞迪電池的Model Y後驅版，可能在一個月內下線。這是特斯拉第一款採用比亞迪LFP（磷酸鐵鋰）電池包的電動汽車。

財聯社引述德國媒體Teslamag報導，Model Y後驅版搭載比亞迪電池的電池容量為55 kWh，續航里程為440公里。對比來看，從上海工廠出口到歐洲的Model Y基礎版採用了寧德時代的磷酸鐵鋰電池，電池容量為60 kWh，續航里程為455公里。

此外，該車型採用最新壓鑄技術，將前後框架一次性鑄造成一個整體。一體化壓鑄技術與比亞迪的刀片電池在結構上不謀而合，二者相加對於車身強度和穩定性有很大提升。

特斯拉柏林工廠已生產Model Y性能版和長續航版，搭載比亞迪電池的 Model Y後驅版可能在一個月內「下線」（新款車首次完成生產）。

在境內市場，特斯拉的兩大主力供應商仍是寧德時代和LG，暫未透露有使用比亞迪電池的計畫。

比亞迪外供特斯拉的消息由來已久。2021年時市場就傳出特斯拉將採用比亞迪的刀片電池。

去年6月比亞迪集團執行副總裁廉玉波，第一次公開承認雙方將展開合作：「比亞迪尊重特斯拉，同時特斯拉也是值得學習的榜樣，與馬斯克也是好朋友。比亞迪將為特斯拉提供電池產品。」但具體合作時間並未透露。去年8月則是歐盟已批准特斯拉採用比亞迪電池。

在垂直整合模式下，比亞迪電池業務雖不缺訂單，但電池外供已在擴張布局。就電池業務本身來看，比亞迪的刀片電池已形成一個完善的電芯平台，根據電池的形狀可分為長刀、短刀和方刀三種規格的電芯，分別適用純電、混動及商用車型。

2022年全年比亞迪動力電池及儲能電池裝機總量約為89.84GWh。動力電池中約95.3%的市占均為自供比亞迪旗下車型，剩餘約4.7%的市占則分給一汽紅旗、長安、北汽、東風等車企，多為純電車型搭載，由於市占較少，也並未成為各大車企的電池核心供應商。

在海外客戶的拓展上，比亞迪的進展也稍顯緩慢，除了特斯拉以外，福特、斯泰蘭蒂斯（Stellantis ）、賓士或有合作意向，但未傳出實質性進展。

因此進入特斯拉供應鏈，可被視為比亞迪電池外供規模增長的重要信號，對比亞迪電池業務意義重大。

特斯拉原有的三大供應商分別為LG、松下及寧德時代，而寧德時代則是特斯拉磷酸鐵鋰電池的唯一供應商，若特斯拉確實在磷酸鐵鋰方面引入比亞迪，將對原有的電池產業鏈格局造成衝擊。