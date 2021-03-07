【專家之眼】兩會經濟政策的焦點在紓困及就業增收

大陸一年一度的人大和政協兩會分別於3月4日及5日在北京開幕，國務院總理李克強在全國人大上發表了「政府工作報告」，主要政策目標除了GDP成長率維持6%以上，城鎮新增就業要達到1,100萬人以上，城鎮調查失業率在5.5%左右。

解讀李克強的報告，專家認為，大陸即使去年第四季GDP成長6.5%，已恢復正常水準，但整體復甦力度並不穩固，必須在財政上繼續提供各種紓困方案：一是中央及省級財政進一步加強對縣市等基層單位提供「惠企利民」措施，例如中央對地方的轉移性支付成長7.8%，並規劃將2.8兆元(人民幣，下同)的中央財政資金透過直達機制直接下達到市縣基層，資金流程可由平均超過120天縮短到7天。

二是推出各種減輕企業負擔的措施，包括對年應納稅所得額不到100萬元的小微企業再減半徵收所得稅、大型商業銀行的普惠型小微企業貸款要成長30%以上、中小企業寬頻和專線平均資費再降10%等。

由於占GDP約40%的消費去年仍然衰退3.9%，是主要總體指標中唯一沒有轉為正成長的項目，今年消費能否大幅成長將決定GDP的增速表現。影響消費最大的因素是收入，收入更依賴就業才能確保。中小微企業為主的民營企業提供了大陸80%的就業機會，且新增就業90%以上來自民營企業，今年城鎮新增就業人數目標比去年增加200萬人，財政政策必須聚焦在扶持中小微企業才有希望達標。

去年低附加價值的勞力密集型產業以及餐飲等低階服務業受到疫情的衝擊最大，連帶影響低收入族群的就業和所得，農民工人數及工資增速都分別下滑517萬人及3.6個百分點，要促進消費復甦就要先加強推出就業增收措施，包括對不裁員或少裁員的企業繼續給予財稅、金融等政策支持、降低失業和工傷保險費率、擴大失業保險返還等階段性穩定政策等。

負債比(債務餘額/GDP) 持續上升仍是大陸經濟的隱憂。據國際清算銀行的最新資料顯示，2020年第三季大陸的負債比為285.0%，比第二季高出3.6個百分點，增速雖較第一季的15.0個百分點和第二季的7.6個百分點慢下來，但依然處在上升階段。

考慮到疫情已受到控制，大陸今年不再發行抗疫特別國債，財政赤字率(財政赤字/GDP) 也訂在3.2%左右，低於去年的3.6%。近日前財政部部長樓繼偉為文指出:2021-2025年大約有1/4省分必須將其財政收入的一半以上用來償還負債利息，加上人口老化很可能在未來幾年內大幅增加養老金的財務負擔，以此看來，大陸未來的財政狀況將充滿風險和挑戰。