紀念黃埔建校百周年　四川「愛國革命」主題展打頭陣

今年6月16日是黃埔軍校建校百周年，為促進兩岸交流、傳承黃埔精神，大陸積極舉辦相關紀念活動，其中，《愛國革命－紀念黃埔軍校建校100周年主題展》10日於四川省建川博物館舉行開展儀式，展出超過千件珍貴文物產品。四川黃埔同學代表、23期生曾廣文表示，百年之際，盼兩岸黃埔師生後代能團結起來，為偉大的中華民族復興而奮鬥。

建川博物館位於四川省成都市大邑縣，黃埔軍校（現中華民國陸軍軍官學校）於大陸經歷廣州、南京、成都時期，成都招訓學生涵蓋13期至第23期，和1949年底23期提前畢業時，甫招入的「24期入伍生總隊」等，存在時間最久。

因此，在大陸下月擬於廣州舉辦活動，紀念黃埔百年前，《愛國革命－紀念黃埔軍校建校100周年主題展》開展儀式在建川博物館搶先登場，邀大陸北京、江蘇、湖南、重慶、雲南、湖北、廣東、貴州、陝西等地黃埔同學會代表及黃埔後代，和港澳黃埔後代，與來自台灣的黃埔軍校同學後代聯誼會、空軍通信電子學校退將代表團等近300人與會。

四川省政協副主席歐陽澤華表示，四川將充分發揮黃埔軍校同學會橋樑紐帶作用，進一步傳承發揚愛國和革命的黃埔精神，持續深化川台各領域交流交往，堅定反「獨 」促統，為以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

大陸黃埔軍校同學會副會長陳知庶說，黃埔軍校成都本校作為歷史上培訓軍事幹才最多、同一校址辦學時間最長、大陸訓練學員人數最多的本校，畢業學生上萬名，為國家做出了積極貢獻，我們要以黃埔精神為媒介，凝聚統一思想共識。

作為第23期黃埔軍校生的四川黃埔同學會會長曾廣文說，孫中山先生當年在開學典禮時說，要創造革命軍，來「挽救中國的危亡」，在紀念建校百年之際，要總結歷史經驗，反對外來干涉，團結起來發揚黃埔精神，為偉大的中華民族復興而奮鬥。

作為台灣嘉賓代表出席的台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長邱智賢說，當他看到黃埔軍校的椅子時，就想起畢業於21期工兵科的家父，也曾坐在上面，這幾天他和台灣很多退役將領聯絡，均感到紀念黃埔百年意義重大，能凝聚兩岸、鼓舞後進，希望能繼往開來，永守「親愛精誠」校訓和精神。