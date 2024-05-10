上海「台灣月」 太極打頭陣

作為中華傳統文化的瑰寶，源遠流長的太極文化如今成為滬台民間交流媒介。8日舉行的「兩岸同根 太極一家」文化交流活動，為「上海閔行．台灣月」拉開帷幕。

新華社報導，這是上海閔行區第四次舉辦「兩岸同根 太極一家」文化交流活動。今年的活動邀來200餘位兩岸太極愛好者齊聚一堂，切磋技藝、交流心得。楊氏太極拳、太極劍、功夫扇……精心安排的兩岸太極名家精彩表演令人賞心悅目。

當地社區居民以及在滬求學打拼的台生台青們也紛紛趕來為活動「助興」。19年前一群在滬台灣媽媽創辦了以弘揚國學為主旨的子路班，當日活動現場子路班的孩子們表演了國學詩朗誦，以及上海台商子女學校台生們的歡快舞蹈，用不同的形式表達了對兩岸同胞親情的讚頌。

今年的「台灣月」將舉辦老街七香文化交流、香樟樹下社區行、兩岸青年騎行、台灣風情社區鄰里節、兩岸乒乓交流、台企服務日等活動，為台企發展、台胞安居、青年圓夢打造更有溫度、更加融合的良好氛圍。

閔行區位於上海城市西南部，擁有便捷交通和優美環境，以優質營商環境成為廣大台胞投資興業的熱土。