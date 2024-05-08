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中國多「歐洲自然科學院院士」 媒體揭山寨機構

中央社／ 台北8日電
中國多「歐洲自然科學院院士」，有媒體質疑是山寨機構。對此中國負責人否認，並稱該院更像是「科學家俱樂部」。示意圖／ingimage
中國多「歐洲自然科學院院士」，有媒體質疑是山寨機構。對此中國負責人否認，並稱該院更像是「科學家俱樂部」。示意圖／ingimage

近年中國多位學者、社會人士獲「歐洲自然科學院院士」 頭銜，有媒體質疑「歐洲自然科學院」是山寨機構，花人民幣40萬即可獲得頭銜。對此中國負責人否認，並稱該院更像是「科學家俱樂部」。

綜合星島日報、澎湃新聞報導，4月19日歐洲自然科學院舉行新晉院士授勳儀式，其中一位年僅34歲的西安青年田政引起關注，他是唯一一位90後、35歲以下的院士。

然而南方周末6日發表一篇評論文章，質疑歐洲自然科學院是「克萊登大學」，是因應假文憑、假院士需求而出現的野雞、山寨機構。「克萊登大學」出自錢鍾書小說「圍城」，後來成為「野雞大學」代名詞。

報導指出，去年當選該院外籍院士的中國人就有20多人，今年以來中國已有多位包括東南大學、貴州大學等教授、首都醫科大學附屬北京某醫院院長，以及吉林一間醫藥公司董事長等社會人士新晉該院院士。多間大學與中國科學院主管的「中國科學報」都曾為此發布喜訊。

澎派新聞還發現，號稱有著「嚴格評審程序」的歐洲自然科學院，在2022年5月到2024年4月間，院士數量成長了300%。

網路上也出現文章質疑「花40萬可買歐洲自然科學院院士」，對此海報新聞記者實際聯絡代辦機構，工作人員稱可以申辦包括「歐洲自然科學院院士」在內等榮譽，要視申辦人的學歷和研究成果而定，費用大約在人民幣20萬至50萬之間（約新台幣90萬至225萬），若沒通過不收費。另外紅星新聞記者也聯繫代辦機構，對方稱「18萬包過」。

紅星新聞還聯繫歐洲自然科學院中國代表處負責人吳繼華，他否認花錢買院士的說法，並表示學院從未向申請者收費。他說該院在歐洲更像一個「真正的科學家俱樂部」，只要科研成果真實獨立，且對科學發展有重要貢獻，就有資格申請院士。

事實上，一般被學術界廣為認可的「歐洲科學院」是「歐洲人文和自然科學院」（AcademiaEuropaea），成立於1988年，是歐盟「國家科學院」和法定科學顧問，總部位於倫敦。

山寨 科學家 院士

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