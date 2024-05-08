加勒比海島國古巴宣布對中國公民免簽證入境，消息發布後，各大旅遊平台的古巴飯店、機票等關鍵詞的搜尋熱度比前一天成長了4成以上。

央視新聞報導，當地時間4日晚，在2024年「古巴旅遊節」閉幕式上，古巴旅遊部長賈西亞宣布，持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。他同時宣布，中國是2025年古巴旅遊節主賓國，中國和古巴直航將於5月17日復航。

澎湃新聞報導，免簽消息發布半小時後，在旅遊網站攜程上，古巴酒店、機票等關鍵詞的搜索熱度比前一天成長40%以上，北京、上海、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、福建等地居民搜尋古巴熱情較高。

有網友在微博貼出自己搜尋從北京飛到古巴的航班，至少要轉機2到3次，一共耗時15到20小時才能抵達，機票價格也在人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）之譜。攜程集團副總裁秦靜表示，受制於距離、成本等因素限制，古巴並非中國遊客熱門出境目的地。但古巴及墨西哥、巴西等拉丁美洲具備獨特的人文和自然景觀。隨著此次免簽，以及近期中國至墨西哥、巴西、古巴等拉丁美洲直飛航線的開通、復航，將顯著降低遊客時間成本、資金成本，預計將有更多中國遊客開啟拉美之旅。

中國官方今年初公布，全面互免簽證國家有23國，包括泰國、新加坡、阿爾巴尼亞、厄瓜多等。