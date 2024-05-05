轉移焦點？陸男傳被榨227萬再遭狠甩墜河 熱度竟高過梅大高速48死

大陸一名21歲網路遊戲代練，日前因感情問題墜江身亡，近日突然衝上微博熱搜榜。不少大陸網友發現，這起輕生事件的網路熱度，竟遠遠高過5月1日至少造成48死的廣東梅大高速公路坍塌事故，因而引發各種質疑與討論。

綜合新京報、極目新聞報導，上述跳江輕生的男子「劉某」生前從事遊戲「王者榮耀」的代練工作，遊戲ID名稱為「胖貓」。劉男4月11日在重慶長江大橋跳江輕生，原因疑似與27歲女友發生感情問題有關。

事件發生後，劉男的姐姐在整理其遺物時發現，弟弟平日省吃儉用，連麥當勞都捨不得吃，經常買人民幣10元（約合台幣45元）的素菜外送，但卻相當捨得為女友花錢。

劉男的姐姐稱，弟弟與女友在一起的兩年裡，總共為女友在租房、購物、開花店等花掉了人民幣51萬元（約新台幣227萬元）。劉男的姐姐翻看弟弟手機上與女友的聊天紀錄後憤怒不已，4月15日起在網上陸續發布超過25則訊息，此事因而曝光。

消息傳開後，在微博和社群平台X上引發不少網友討論與同情。許多大陸網友因此透過外送平台購買鮮花、漢堡、奶茶等物品，送往劉男輕生的重慶長江大橋以示悼念。

但事後有不少網友發現，網友悼念劉男的這些外送，「出現大量空盒子包裝和白開水冒充的奶茶」，引發網友不滿，認為劉男生前被女友騙，死後竟還要遭到這些不良商家欺騙。

然而，劉男輕生事件在網上持續發酵的同時，廣東梅大高速公路5月1日凌晨2時許突然發生路面塌陷，目前已知至少造成48人死亡。不少網友近日發現，網上關於劉男之死的討論熱度竟高過梅大高速公路坍塌事件。

微博有不少網友質疑，「熱度高的離譜，直接蓋了坍塌事故。」還有人說，「梅大高速48條人命比不上這麼一條不會自愛的人命？」、「胖貓的熱搜完美掩蓋了梅大高速塌方已致48人死亡，48個人是重大安全事故，不知道最終是否有人為此負責？」、「多關心真正該關心的大事吧！」

在社群平台X上也有人直言，「電競男跳江受關注程度，怎麼熱度蓋過梅大高速豆腐渣？」、「重慶胖貓輕生事件在中國很普通，不該這麼受關注，我懷疑是為梅大高速轉移視線」。

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