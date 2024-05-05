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財政考量？陸媒：中國政務新媒體出現關停潮

中央社／ 台北5日電

曾經如雨後春筍般出現的中國政務新媒體最近又出現關停潮，陸媒報導，多地政務新媒體帳號停更註銷，部分發布管道轉向政府網站或與其他帳號合併。

綜合澎湃新聞等陸媒近日報導，上次出現政務號關停潮是在2019年。中國國務院辦公廳2018年底發布「關於推進政務新媒體健康有序發展的意見」後，浙江、江蘇等地便著手清理整頓一批政務新媒體帳號。

前次關停潮之後，報導說，過去一個多月，多地政務新媒體帳號陸續關停，其中在微信公眾號平台上，雲南昆明五華區退役軍人事務局、湖南長沙雨花區市場監督管理局、四川青川樂安鎮人民政府、濟南市槐蔭區振興街街道辦事處、陝西省西安市未央區文化和旅遊體育局上個月都公布稱帳號將停止更新。

其中昆明市五華區退役軍人事務局、長沙市雨花區市場監督管理局都將帳號原有功能遷至政府門戶網站，而西安市未央區文化和旅遊體育局則將工作動態遷移到區委宣傳部帳號發布。

微博方面，陝西渭南市臨渭區司法局、江蘇南京市江寧區城市管理局的帳號也停止服務並展開註銷程序，其中江寧區城管局的微博內容將與微信公眾號合併。

據中國官方定義，政務新媒體是指代表政府機構並因公共事務在微信、微博等第三方平台上開設的帳號以及自行開發的行動客戶端等，是收集意見、發布資訊、服務大眾的官方網路互動平台。

據官方人民網，中國首個政務微博「@桃源網」於2009年11月2日開通。19天後，雲南省委宣傳部開通「@微博雲南」帳號，針對昆明市螺螄灣批發市場群體性事件作出回應，首開政務微博新聞發布先河。

中國國務院辦公廳2013年10月公布「關於進一步加強政府信息公開回應社會關切提升政府公信力的意見」後，政務新媒體如雨後春筍般湧現，形成數以十萬計的龐大規模。

據中國互聯網絡信息中心今年3月發布的「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，截至去年12月，經過新浪平台認證的政務機構微博達14萬6638個。

報導說，10多年來，雖有個別有影響力的政務新媒體明星帳號，但也出現一哄而上、良莠不齊的亂象，如今在財政收緊、整治加強的背景下，營運不佳的帳號關停，既是無奈之舉，卻也勢在必行。

中國國家網信辦去年12月印發「關於防治『指尖上的形式主義』的若干意見」提出，註冊營運政務公眾帳號要嚴格控制數量，加強資訊更新，功能相近、重覆的政務應用程式要整合遷移。

報導說，許多地方政府部門近年來財政困難，中國財政部4月下旬公布，第一季財政收入和稅收收入與上年同期相比都下降，3月土地轉讓收入也由平轉降，顯示房地產業的持續滑坡繼續損害地方政府的財政收入。

報導表示，包括江蘇徐州等地去年以來相繼出爐文件，嚴控機關事業單位編外人員規模，編外人員總量「只減不增」，而很多地方的政務帳號正是由編外人員負責，可以預見大批重覆開設、疏於管理、無力營運的政務新媒體關停註銷可能將成為常態。

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