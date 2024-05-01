連日暴雨釀災！廣東高速公路塌陷18車陷落起火 19死30傷5人失聯

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷，根據網路流傳影片顯示，塌陷現場有多輛汽車掉入並起火，事故共造成19人死亡，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。

南方日報報導，截至1日上午11時45分，經現場核查，事故共造成18部車輛陷落，涉及人員共49人，其中確認死亡人數19人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。公路塌方路面長約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。

新京報報導，事故中多數傷者為福建人，部分傷者是附近居民。傷者多為骨折、內臟損傷。目前，11名傷者在梅州市大埔縣人民醫院救治，19名傷者在梅州市人民醫院救治。

四川日報集團旗下新媒體封面新聞報導，福建民眾洪小姐向表示，4月30日，她有5位親人從廣西開車前往福建過程中失聯，「最後一次發資訊的時候，他們已在連平高速，之後很可能經過坍塌路段。」洪小姐已向當地警方和政府部門求助。

實際向大埔縣人民醫院和梅州市人民醫院核實，洪小姐的家人，不在收治傷者的名單中。洪小姐表示，其家人駕駛車輛車牌號為雲A488VN的黑色轎車，如廣大讀者瞭解到該車輛的相關資訊，請與梅州交警或大埔縣政府部門聯繫。

據廣東省交通運輸廳，近期，受持續性強降雨影響，廣東部分地區高速公路、普通國省道受損。截至4月30日下午4時，高速公路受影響路段共計19處，已恢復6處，剩餘13處封閉部分車道；普通國省道受影響路段剩餘9處仍處於雙向交通管制狀態。

廣東交警提醒，根據氣象部門預測，預計「五一」假期廣東強降雨和強對流天氣仍頻發。部分地區可能存在強降水及泥石流、山體滑坡、崩塌、山洪、城鄉積澇及中小河流洪水等風險，並伴有雷擊、短時大風、局地冰雹和局地龍捲風等災害。