兔死狗烹？大陸新冠疫情相關學者接連被查

新冠疫情已經遠去，但中國大陸與新冠病毒研究或新冠疫苗相關專家近日卻相繼遭查。大陸知名傳染病學家張永振位於上海的研究室疑遭官方強行關閉，曾被譽為「國藥疫苗之父」的中國醫藥集團前首席科學家楊曉明則被免去全國人民代表大會代表職務。

張永振在2020年新冠疫情爆發之初，任職於復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心，他於最短時間率先定序新冠病毒RNA序列，並上傳至開源病毒學網站「virological.org」，為日後各國抗疫及藥廠研發疫苗做出重大貢獻。

社群媒體X平台帳號「李老師不是你老師」整理網友提供的資訊指出，上海市公共衛生臨床中心在24日突然召開會議，僅用1分鐘就宣布要改造張永振的其華東病原生物學研究所，要求團隊在兩天內搬離。中心28日強行派駐學校保全關閉研究所，有學生前往現場維權與現場保全發生衝突，張永振當晚則帶領學生睡在實驗室門口抗議。

《環球時報》前總編輯胡錫進30日針對此事發表評論，「張永振的事情一邊是上海公衛中心，一邊是頗有成就的專家，雙方竟會如此『對話』，實在有些蹊蹺。」

另，中國人大網26日公告，中國醫藥集團有限公司原總工程師、首席科學家楊曉明，因涉嫌嚴重違紀違法被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。

網路媒體《香港01》報導，楊曉明從事傳染病疫苗應用基礎研究工作近40年，他在疫情初期果斷組建團隊前往武漢，在48小時內研發大陸第一個新冠肺炎的核酸檢測試劑盒，並用98天研發出全球首款新冠不活化疫苗（Inactivated vaccine，由已殺滅的病原體製成之疫苗），並迅速地在用330多天讓這款疫苗批准上市。

報導指出，大陸從去年掀起醫藥反腐風暴，許多醫院院長、書記、醫藥領域官員遭查，楊曉明有可能是醫藥反腐風暴的最新一例，其遭查涉嫌嚴重違紀違法，可能與他的領導身份能影響所在職位或公司日常運作有關。

楊曉明落馬也引發部分網友討論：「國藥新冠疫苗安全性是否有充分保證」。中國大陸作家方舟子於X平台發表影片稱，楊曉明研發日後大陸民眾大量接種的國藥疫苗，批准上市的速度很快，背後就是「大領導」要求國藥疫苗必須上市，「大陸國家藥品監督管理局必然會批准這款疫苗，不論數據真假、有沒有完成三期試驗。他的落馬可能跟中國新冠疫苗的失敗有關。」

胡錫進對這項論點也發文評論稱，「有一些人將楊曉明的落馬朝著國藥新冠疫苗『可能有問題』的方向聯想，目前官方尚未公布他做了哪些違法的事情，我不相信楊曉明的違紀違法行為能夠影響到國藥新冠疫苗的質量。」