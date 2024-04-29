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大學生求職難 中國官方：引導畢業生到邊區教書

中央社／ 台北29日電
大陸青年求職示意圖。 新華社
大陸青年求職示意圖。 新華社

在中國青年失業率居高不下，大學應屆畢業生陷入求職難之際，中國人社部、教育部28日聯合發布通知，要鼓勵引導更多大專院校畢業生前往基層、特別是艱苦邊遠地區的中、小學及幼兒園任教。

根據中國教育部官網，人力資源社會保障部辦公廳、教育部辦公廳28日聯合印發名為「關於做好2024年中小學幼兒園教師公開招聘工作的通知」文件，作出上述宣示。並要求各地要在4月底前啟動公開招聘，透過多種途徑廣泛推介招聘訊息，提前安排招聘報名、考試、考察、體檢等時間表，確保7月底前完成招聘。

通知首先提到，這項通知是為落實中共中央、中國國務院關於高校（大專院校）畢業生就業工作的決策部署，進一步落細落實就業優先政策，「促進高校畢業生就業」，建設高素質教師隊伍而發布。

這項通知指出，要統籌高校畢業生就業與教師招聘，充分發揮「事業單位公開招聘」在促進高校畢業生就業中的重要作用。要鼓勵引導更多高校畢業生到基層、特別是艱苦邊遠地區中、小學及幼兒園任教。

通知提到，各地要在省級或市級層面統一組織公開招聘教師工作，結合學段學位需求、學校規劃佈局調整、城鄉地區差異、適齡人口變化等情況，科學設置招聘崗位，重點保障道德與法治、體育與健康、科學、資訊科技、藝術、勞動、心理健康、特殊教育等緊缺學科的師資需求。

這項通知說，中等職業學校招聘的教師，有職業技能等級要求的職缺可適當降低或不設置學歷要求。支持鼓勵符合條件的退役軍人到中小學任教，並綜合考慮服役年限等因素，對退役軍人相應放寬年齡限制。

通知並要求，各地要規範招聘程序，營造公平競爭就業環境，面向社會公開發布招聘訊息，不得設置歧視性、指向性及不合理的限制性條件。

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