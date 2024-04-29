快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／天有異象？湖南長沙天空「一秒變黑」 正中午卻暗如黑夜

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
湖南省氣象台29日發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警，受暴雨來襲影響，周一中午長沙天空暗如黑夜。（中新社）
湖南省氣象台29日發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警，受暴雨來襲影響，周一中午長沙天空暗如黑夜。（中新社）

正午時分，本該是大白天，但湖南長沙4月29日上午先是突降暴雨，隨後在中午12時，天色又驟暗「一秒變黑」，宛如瞬間進入深夜，路邊街燈也因此亮了起來。相關消息一出立即衝上網路熱搜第一，不少當地民眾見到異象紛紛表示，「中午12點的長沙，過成了晚上12點的感覺！」

綜合中新網、上觀新聞報導，29日上午，長沙忽然出現暴雨，隨後雨水雖暫時停歇。但至午間12時，長沙天色驟暗，白天卻宛如夜晚。許多湖南民眾在微博發文稱，長沙在中午12時左右，因暴雨天氣影響，天空「一秒變黑」，極速變得像是深夜一般。

還有人紛紛曬圖表示，「長沙的天黑得樓下的紫外線滅蟲燈以為夜幕降臨了」，「分不清白天黑夜了」，「天黑了，長沙路燈都亮了」，「中午12點的長沙，過成了晚上12點的感覺！」

湖南氣象台29日稍早就已發布暴雨橙色預警、強對流黃色預警。長沙市氣象台也於當日11時52分發布暴雨黃色預警訊號，預計長沙縣、雨花區、開福區、天心區、湘江新區、芙蓉區12時至18時降雨量將達50毫米以上，最大小時雨強30毫米，並伴隨冰雹、雷雨大風等強烈對流天氣，接下來幾日致災風險較高，將有10至12級雷暴大風抵達湖南，提醒當地民眾注意防範。

此外，中國天氣網微博消息指，29日午間12至13時正是對流最激烈的紫紅色回波掠過長沙之時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時段大陸全國降水量最猛烈地區。

中國天氣網還提到，微博熱搜裡的各種天黑影片正是此一景象。要注意的是，這團雷雨過後，可能還有小團對流回波掃過長沙，短時強降雨、雷陣雨仍有可能發生。

中國大陸多地近日接連傳出異常天候現象。廣州市白雲區27日下午出現強龍捲風，造成5人死亡，33人受傷，以及數十棟廠房受損。龍捲風持續了約4分鐘，部分地區還降下冰雹，據稱有的冰雹直徑達5公分。

若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）
若非身處其中，很難相信這是湖南長沙市區4月29日中午景象。（中新社）
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）
4月29日中午，暴雨突襲湖南長沙，市區街頭白晝如夜。（中新社）

冰雹 暴雨

延伸閱讀

湖南、廣東多地暴雨 京廣、京九多班列車延遲或停駛

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

廣州龍捲風 致5死33人受傷

滯留鋒影響全台雷雨 吳德榮：今晚天氣好轉 周二再變天

相關新聞

影／天有異象？湖南長沙天空「一秒變黑」 正中午卻暗如黑夜

正午時分，本該是大白天，但湖南長沙4月29日上午先是突降暴雨，隨後在中午12時，天色又驟暗「一秒變黑」，宛如瞬間進入深夜...

代言網紅奶茶？飲料杯身印有肖像 魯迅家屬發出律師函

4月23日世界閱讀日，大陸手搖飲業者「樂樂茶」聯合江蘇譯林出版社，推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，致敬文學家魯迅。除杯身印有...

大陸五一小長假將至 預期日均跨區流動逾2.7億人次

大陸今年五一小長假（5月1日至5日）將至，交通運輸部表示，預計今年假期日均全國跨區域人員流動量將逾2.7億人次，超過20...

湖南、廣東多地暴雨 京廣、京九多班列車延遲或停駛

大陸南方連日大暴雨，對鐵路運輸構成阻礙，廣鐵集團宣布4月29日起至5月1日，將有62列普速列車停運，京廣、京九普鐵和京廣...

男進店求幫手機充電...店員看螢幕跳「1訊息」傻了 網急勸：快報警

日前，中國大陸一名網友在微博表示，有位中年男子進到店裡後，請他幫忙充電，自己卻不小心看到螢幕跳出一則訊息，讓他瞬間意識到該男子並非手機的主人，於是發文求救網友「該怎麼辦？好糾結呀」。

近33萬美金藏枕頭及書本！兩男入港遭查獲 X光掃描機建功

中國大陸海關總署今（29）日稱，近日深圳市羅湖海關連續查獲兩名旅客違規攜帶美元從大陸進入香港案，查獲的美金合計32.99萬元（約新台幣1076萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。