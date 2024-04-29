代言網紅奶茶？飲料杯身印有肖像 魯迅家屬發出律師函

4月23日世界閱讀日，大陸手搖飲業者「樂樂茶」聯合江蘇譯林出版社，推出了「煙腔烏龍」聯名奶茶，致敬文學家魯迅。除杯身印有魯迅手捧奶茶的肖像外，「煙腔烏龍」還配套推出印有魯迅肖像的小冊子、壓克力立牌、紙袋等，產品的宣傳標語是「老煙腔，新青年」 。

據新聞晨報報導，透過兩天對上海多家樂樂茶門店的走訪，可以發現，魯迅的形象在奶茶店的線下消費場景當中，被高頻率和密集使用。

不過，「煙腔烏龍」的上線引發了不少爭議，有大陸網友指出「老煙腔」一詞是對魯迅的不尊重。

據環球網消息，魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛稱，上海朱妙春律師事務所已向樂樂茶及江蘇譯林出版社有限公司發出律師函。

魯迅家屬及魯迅文化基金要求，樂樂茶與江蘇譯林應在收到律師函後立刻停止侵害魯迅肖像權的行為；樂樂茶與江蘇譯林應在收到律師函之日起5日內，連續10日在相應的大陸國家級媒體及各官方微信公眾號中澄清事實、消除影響，並賠禮道歉；最後，樂樂茶與江蘇譯林應在收到律師函後，即與律師聯繫相應賠償事宜。

4月29日，樂樂茶官方小程式顯示，目前「煙腔烏龍」仍能正常購買，但使用的杯子是樂樂茶普通款的杯子，而非印有魯迅形象的杯子。

樂樂茶多家門市的店員表示，多家門市的「煙腔烏龍」杯子和相關周邊在27日已經售罄，所有門市現在都不再販售印有魯迅形象的杯子和周邊，至於是否還會重新上架，「要等公司總部安排」。

樂樂茶官方公眾號4月23日那篇聯名推文已刪除。樂樂茶相關負責人表示，樂樂茶已經對相關文獻和周邊做了下架處理。至於是否會重新上架，其表示，「關注我們後續官方動作，現在無法確定」。

對於此事，滬語小說《弄堂》作者胡寶談認為：老煙槍，上海話也叫「老槍」。 《清稗類鈔‧上海方言》（清末民國初年徐珂編著的筆記集）：「老槍，老於吸鴉片煙者之稱也。」槍，就是鴉片槍，吸鴉片煙的工具，形似槍。

《上海俗語圖說》（上海書店出版社出版）裡，第四十篇就是《老槍》，講了人吃鴉片變成「老槍」的危害。香菸（紙煙）流行之後，老槍代指菸癮大的人。這個詞在上海日常生活裡有時具有一點貶義，畢竟「老槍」對於不吃香菸的人來講，肯定是覺著討厭的。當然，「老槍鬼」基本上就是貶義了。

胡寶談表示，樂樂茶用了魯迅和他的形象，讓人不免聯想到「老煙槍」的意思，畢竟大家對他抽煙的印象太深了。 「新青年」應該學習和繼承魯迅的精神，而不是樂樂茶所說的「煙腔」。

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