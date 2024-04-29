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近33萬美金藏枕頭及書本！兩男入港遭查獲 X光掃描機建功

香港01／ 朱加樟
大陸海關總署今（29）日稱，近日深圳市羅湖海關連續查獲兩名旅客違規攜帶美元從大陸進入香港案，查獲的美金合計32.99萬元（約新台幣1076萬元）。圖／擷自「中國海關總署微信公眾號」
大陸海關總署今（29）日稱，近日深圳市羅湖海關連續查獲兩名旅客違規攜帶美元從大陸進入香港案，查獲的美金合計32.99萬元（約新台幣1076萬元）。圖／擷自「中國海關總署微信公眾號」

中國大陸海關總署今（29）日稱，近日深圳市羅湖海關連續查獲兩名旅客違規攜帶美元從大陸進入香港案，查獲的美金合計32.99萬元（約新台幣1076萬元）。

大陸海關總署稱，兩名同行旅客經羅湖口岸旅檢出境大廳出境時，隨身攜帶多件行李，機檢圖像異常，該關關員隨即進行開箱查驗。

經進一步檢查，在兩名旅客行李中的書本、枕頭、煎餅袋等多處查獲35疊美元現金，經清點，合計美元32.99萬元。

大陸海關總署提醒，根據規定，進出境旅客攜帶人民幣現鈔最多不能超過人民幣2萬元（約新台幣9萬元）；攜帶外幣15天內首次出境時，限額為等值5000美元（約新台幣16萬元）；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別攜帶等值不超過1000美元（約新台幣3萬元）和500美元（約新台幣1.6萬元）外幣現鈔，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或相關銀行申領相關證件。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

海關 美金 香港

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