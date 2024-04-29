近33萬美金藏枕頭及書本！兩男入港遭查獲 X光掃描機建功

日前，中國大陸一名網友在微博表示，有位中年男子進到店裡後，請他幫忙充電，自己卻不小心看到螢幕跳出一則訊息，讓他瞬間意識到該男子並非手機的主人，於是發文求救網友「該怎麼辦？好糾結呀」。

2024-04-29 16:22