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男進店求幫手機充電...店員看螢幕跳「1訊息」傻了 網急勸：快報警

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名網友表示，有位中年男子進到店裡後，請他幫忙充電，自己卻不小心看到螢幕跳出一則訊息，讓他瞬間意識到該男子並非手機的主人。示意圖／ingimage
大陸一名網友表示，有位中年男子進到店裡後，請他幫忙充電，自己卻不小心看到螢幕跳出一則訊息，讓他瞬間意識到該男子並非手機的主人。示意圖／ingimage

日前，中國大陸一名網友在微博表示，有位中年男子進到店裡後，請他幫忙充電，自己卻不小心看到螢幕跳出一則訊息，讓他瞬間意識到該男子並非手機的主人，於是發文求救網友「該怎麼辦？好糾結呀」。

原PO透露，不久前有一個中年男子走進店裡，並表示手機沒電，需要請他幫忙，「我就讓他充了，現在手機都還在我店裡充電」。後來，原PO無意間看到手機螢幕上顯示的內容稱「您好，這是我丟失的設備，裡面有對我非常重要的文件數據，請看到留言後及時與我聯繫，非常感謝！歸還者必有500元（約新台幣2,249元）重謝！」底下還附上聯繫方式。

原PO坦言，看完訊息後，他很想打電話告知失主，卻又擔心自找麻煩，所以非常猶豫。他指出，那部手機看起來有點舊，感覺失主應該有很多資料存在裡面，只好發文求救網友「好糾結，該不該打電話告訴手機丟失主人？」

貼文底下，不少網友建議原PO報警，「撿手機永遠給警察，不然什麽破事都有」、「新型騙局，趕緊報警」、「我怕你實名舉報會遭到報復，你可以報警，等這個人把手機拿走再抓」、「在這世道，最好的就是沒看見」；但也有網友抱正面想法，「也許人家充電就是為了能聯繫上失主，凡事多往好的方面想」。

該手機忽然跳出一則訊息。圖／擷自「微博」
該手機忽然跳出一則訊息。圖／擷自「微博」

失主 警察

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