租屋住3天不滿意要求退租 威脅房東退全部押金遭網諷：來自爆的

租屋住3天不滿意應退回所有押金？大陸租客王女士向媒體申訴，早前以月租1150元人民幣（約新台幣5180元）租住杭州1個單位，先付2個月押金，入住3天住得不滿意，例如馬桶沖水聲太大，要求退租只付3天租金，卻被扣除一半押金。她批評房東簽約時突然搬出一些額外費用，要求退全額押金。房東受訪時反擊指王女士以各種方式威脅退錢，拍所有鄰居的門說她壞話，故堅持收一半押金，網民一面倒批評王女士理虧，「你是來自爆的對嗎」。

陸媒報導，租客王女士透過小紅書認識房東潘女士，以月租1150元人民幣（約新台幣5180元）租住其單位，並繳付2個月租作押金。王女士在4月14日入住，發現單位用電子馬桶，沖水聲響很大，「房子很難坐下，床也是有晃動」，住得不適17日就搬走，要求只付3天租金。

王女士續指，入住當日房東未到場，沒即日簽合同，原本第2日已想搬走，但怕搬來搬去麻煩，等到第3日房東來簽合同及商討退租，豈料房東當日才提出需要自行繳交水費和電費，還要自理網路費及雜費等問題，最終房東還扣了她一半押金。

房東潘女士接受陸媒電話訪問，反駁租金並不包含所有「自理費用」，「我只要每個月收1150元（人民幣）」、「（房屋）的使用權在我」。從王女士提供的租約可見，業主未為「自理」的雜費填上價錢，只有在租約寫上「全部自理」4字。房東還直指，王女士退租後威脅她退回全數押金，揚言要向消防、稅務局等機構舉報其出租單位，並向媒體爆料，她還從監控鏡頭拍到王女士挨家挨戶拍門，向鄰居「說我的壞話」、「在網上發我的黑料」。

雙方未達成共識，房東表示不介意走法律途徑。網友熱評王女士是惡劣租客，「違約扣押金很正常的吧」、「說毀約就毀約沒看好可以不租」、「看來是小紅書學來的稅務消防都檢舉了」。不少人批評王女士理虧，揶揄她找媒體「是來自爆的吧」、「你以為戴個口罩我們就不知道你是來自爆的對嗎」。

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文章授權轉載自《香港01》