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見陸婦人摔倒高中生好心相助 反遭誣陷索償引網怒噴：碰瓷黨

香港01／ 桃樂斯
大陸有女生好心扶起摔倒婦人，反被誣告肇事者要求索償。圖片來源/微博影片截圖
大陸有女生好心扶起摔倒婦人，反被誣告肇事者要求索償。圖片來源/微博影片截圖

好心沒好報？大陸有名女生日前騎着共享自行車，目睹前方1名駕駛電動車婦人突然在馬路中心摔倒，好心上前打算扶起對方，不料反被誣告是肇事者，更不讓她離開，要求她賠錢，引來不少途人圍觀。正當女生躊躇不已，有附近手機店老闆公開監視器畫面，可見是婦人自己先摔倒在地，女生當時還在後方，雙方沒有接觸。不少網友譴責婦人行為卑劣，質疑她是碰瓷黨，「老不要臉的」，亦感嘆「好人無好報」，「以後真的不敢熱心扶老人了」。

據陸媒報導，事發於4月24日，大陸四川省1名女高中生在馬路看見到位婦人摔倒，好心上前扶起對方，卻反被誣陷。網上片段可見，當時身穿紅色上衣的婦人坐在馬路中心，其身旁有位女生正蹲下查看其傷勢，不少途人在旁圍觀。可惜女生竟被婦人誣陷，稱她是肇事者，被她撞倒才會跌倒在地，嚇到女孩當場急哭。

正當女生百口莫辯之際，有附近的手機店老闆公開監視器畫面，以證女生清白。片段顯示，當時婦人駕駛1輛小型電動車，而女生則在後騎着共享單車，兩人相隔一段距離，雙方並沒有接觸，畫面清楚看見是婦人自己先摔倒在地，女生當時還在後方，與婦人所指被女生撞倒說法大有出入。目前警方已介入事件。

附近商店的職員稱，「阿姨（摔倒婦人）說是人家小姑娘騎太快，把她弄摔了」。當時有途經民眾示意先把她扶起來，善良的女生沒有多想，直接上前攙扶，可惜婦人一口咬定被小女孩弄跌，更抓着她不放，說要報警和去醫院檢查，以及要求她賠償。

由於事發地點有不少商舖和途人，得知女生被冤枉，都熱心回店查看監視器，希望能還女生清白。有附近民眾亦表示願意作證，是婦人自己騎得太快，突然煞車才會翻車倒地，最終婦人放女生離開。

片段在網上瘋傳引來網民熱議，不少人批評婦人卑劣，「老不要臉的」、「小女孩經過這件事心靈受創啊」、「對於這種誣告最好的拘留幾天，不然不能正風氣」，又質疑從旁起哄的民眾另有企圖，「確定不是碰瓷嗎？旁邊人說先把老太太扶起來？他怎麼不去扶起來」。有留言就感嘆「閒事少管」，「以後真的不敢熱心扶老人了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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