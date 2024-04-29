世園會成都開幕 德陽園魅力四射

4月26日，以「公園城市、美好人居」為主題的2024年成都世界園藝博覽會（簡稱「世園會」）啟幕。作為緊鄰成都的副中心城市，四川德陽也在世園會上打造了專屬的德陽園，以其獨特的文化內涵展示不一樣的城市魅力。

德陽園位於世園會天府人居展區中部，規劃面積約1500平方米，以「逐陽·旌城」為主題，通過景觀走廊、水景、景觀裝置、生態鋪裝，展現德陽在產業發展、人文歷史、城市建設、生態宜居和開放包容等方面的豐富底蘊、獨特品質和非凡魅力。

「展區最大的特色就是突出了三星堆文化。」據介紹，展區的景觀裝置大量復刻三星堆出土的文物，包括青銅神樹、青銅面具、青銅鳥、陶器等特色物品，分別放置在展區各區域。此外，德陽境內的大熊貓國家公園德陽片區，是大熊貓九頂山小種群保護的重要區域。

此次德陽園內也設置了「熊貓尋跡」節點，模擬德陽大熊貓國家公園德陽片區竹林下野生大熊貓的嬉戲玩鬧的身影。

此外，什邡的山茶花、中江的芍藥、羅江的貴妃棗樹……，各類德陽本土特色花卉草木應有盡有。德陽園專案負責人表示，「期待每一位到訪的遊客能在世園會德陽園留下獨家記憶。」