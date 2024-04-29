京城遊客暴增 支付服務升級

北京市文旅局日前發布一季度入境遊恢復情況。一季度北京全市接待入境遊客46.9萬人次，同比增長3.1倍，恢復到2019年的67.2%；實現旅遊外匯收入46.7億元人民幣，增長240%，恢復到2019年的71.9%。

一季度北京入境遊資料顯示，港澳台地區遊客達9.5萬人次，外國遊客達37.5萬人次，亞洲遊客占比高於歐洲遊客。

大陸入境免簽政策拉動作用明顯。實施新免簽政策的瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國來京遊客大幅增長，比2023年同期增長近5倍。3月20日，350名德語遊客訪問北京，這是今年以來到訪北京的最大規模外國旅遊團。

截至3月26日，北京口岸已為154批1328名外籍入境遊客辦理口岸團簽。在首都國際機場、北京大興國際機場打造境外來賓支付服務示範區，自2月初運行以來，支付服務中心已累計辦理外卡刷卡業務139448筆、金額4018.82萬元，辦理外幣兌換外卡取現業務25152筆、金額3136.12萬元。

聚焦支付難點，中國人民銀行北京市分行會同金融管理局等部門發布《北京市關於進一步優化支付服務提升支付便利性工作實施方案》；在大陸率先完成外卡內綁業務額度提升；率先打通向銀行免費提供護照資訊核驗的通道。截至3月底，北京79家5A級和4A級旅遊景區、89%的五星級和四星級酒店（154家）、市屬11家公園的340個點位和北京站、北京西站等8個車站，均已配備外幣POS機或完成外幣POS機升級改造。

此外，北京還推出11個主題88個北京新興文化和旅遊目的地，不斷豐富騎行、非遺、漫步等入境遊產品供給。推動新增備案退稅商店10戶，目前北京共有1068戶退稅商店、辦理退稅額1612萬元，同比增長2.6倍。