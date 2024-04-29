快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

京城遊客暴增 支付服務升級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近日，350位來自歐洲的德語遊客深夜抵京，開啟在京探訪之旅。圖／本報北京傳真
近日，350位來自歐洲的德語遊客深夜抵京，開啟在京探訪之旅。圖／本報北京傳真

北京市文旅局日前發布一季度入境遊恢復情況。一季度北京全市接待入境遊客46.9萬人次，同比增長3.1倍，恢復到2019年的67.2%；實現旅遊外匯收入46.7億元人民幣，增長240%，恢復到2019年的71.9%。

一季度北京入境遊資料顯示，港澳台地區遊客達9.5萬人次，外國遊客達37.5萬人次，亞洲遊客占比高於歐洲遊客。

大陸入境免簽政策拉動作用明顯。實施新免簽政策的瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國來京遊客大幅增長，比2023年同期增長近5倍。3月20日，350名德語遊客訪問北京，這是今年以來到訪北京的最大規模外國旅遊團。

截至3月26日，北京口岸已為154批1328名外籍入境遊客辦理口岸團簽。在首都國際機場、北京大興國際機場打造境外來賓支付服務示範區，自2月初運行以來，支付服務中心已累計辦理外卡刷卡業務139448筆、金額4018.82萬元，辦理外幣兌換外卡取現業務25152筆、金額3136.12萬元。

聚焦支付難點，中國人民銀行北京市分行會同金融管理局等部門發布《北京市關於進一步優化支付服務提升支付便利性工作實施方案》；在大陸率先完成外卡內綁業務額度提升；率先打通向銀行免費提供護照資訊核驗的通道。截至3月底，北京79家5A級和4A級旅遊景區、89%的五星級和四星級酒店（154家）、市屬11家公園的340個點位和北京站、北京西站等8個車站，均已配備外幣POS機或完成外幣POS機升級改造。

此外，北京還推出11個主題88個北京新興文化和旅遊目的地，不斷豐富騎行、非遺、漫步等入境遊產品供給。推動新增備案退稅商店10戶，目前北京共有1068戶退稅商店、辦理退稅額1612萬元，同比增長2.6倍。

免簽 北京 機場

延伸閱讀

奔跑時速6公里、可盲視通過障礙物 陸製人形機器人北京「跑步」亮相

母親節AI「星」好禮 狂贈6萬好康 三星AI智慧顯示器 畫質、音效有感升級

吳慷仁2部片「被取消」放映 北京電影節揭原因遭罵翻

社論／中共當局長短期的兩面策略

相關新聞

世園會成都開幕 德陽園魅力四射

4月26日，以「公園城市、美好人居」為主題的2024年成都世界園藝博覽會（簡稱「世園會」）啟幕。作為緊鄰成都的副中心城市...

京城遊客暴增 支付服務升級

北京市文旅局日前發布一季度入境遊恢復情況。一季度北京全市接待入境遊客46.9萬人次，同比增長3.1倍，恢復到2019年的...

華為問界M7追撞起火釀3死 家屬質疑文、現場影像慘遭刪除

1輛由華為與協力車廠共同開發的電動車「問界M7」，26日在山西境內高速公路追撞前車後當場起火，車內3人當場死亡。事後，家...

廣州天災頻傳！龍捲風釀5死多人傷還現巨大冰雹 分析：大氣結構極不穩

中國廣東省廣州市白雲區27日下午出現龍捲風，造成5人死亡，33人受傷，番禺區、增城區則出現冰雹，其中增城朱村觀測到直徑大...

疑從行車紀錄器流出？女子車內「摸摸」享受玩具照瘋傳 車廠澄清喊報警

在車廂內做私密行為，竟被截圖放上網？近日大陸瘋傳1張疑是行車紀錄器（車cam）截圖，1名女子疑在車中使用按摩棒自慰，事件引起大眾嘩然，質疑車cam可被遙控偷窺並惡意盗取影像洩露隱私…

拳頭大冰雹、龍捲風襲廣州 屋頂被掀、車玻璃砸穿 官：5死33傷

廣東暴雨持續，廣州國家站4月雨量刷新歷史紀錄，還出現龍捲風和冰雹齊發的惡劣天氣。廣州市白雲區27日出現3級強龍捲風，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。