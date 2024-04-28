疑從行車紀錄器流出？女子車內「摸摸」享受玩具照瘋傳 車廠澄清喊報警

在車廂內做私密行為，竟被截圖放上網？近日大陸瘋傳1張疑是行車紀錄器（車cam）截圖，1名女子疑在車中使用按摩棒自慰，事件引起大眾嘩然，質疑行車紀錄器可被遙控偷窺並惡意盗取影像洩露隱私。惟汽車製造商高合汽車回應指，車內紀錄的數據不會上傳至雲端，絕不存在官方獲取或洩露相關圖像的行為，並已報警採取必要的法律手段。

據陸媒報導，從網上流傳的圖中可見，1名女子坐於高合電動車中手持自慰棒，而圖中左下角則顯示車型為HiPhi X，事發時速為每小時55公里。

有大陸女主車疑於車內自慰的行為，行車紀錄器截圖在網上流傳。圖／截自網上（香港01）

相關內容引起網友熱烈討論之際，製造商高合汽車於4月9日作出聲明，指絕不存在官方獲取或洩露相關圖像的行為，高合汽車後台從技術和法律上都無法遠程調取鏡頭影像，行車內鏡頭紀錄本地圖像也不會上傳雲端。另外，高合汽車對於有人造謠或侵犯用戶私隱行為，已報警及採取有必要的法律手段，保護品牌的形象及用戶聲譽。

對於影像是如何曝光，有技術人員指出，是車主自己錄的，並表示如果圖上有包含地點的資訊，後台是沒有辦法竊取的的。

相關內容引起網友熱烈討論。圖／截自網上（香港01）

延伸閱讀：

男友偷拿母親內衣自慰！被分手後竟這樣做 網驚：一系列操作太恐怖

研究證實自慰助人類進化 4千萬年前祖先已手淫 好處數不完

文章授權轉載自《香港01》