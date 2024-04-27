香江風情／五一長假 陸客湧港

五月將臨，對香港來說五月意味著又一個長假期到臨，不過這回不是香港的長假，不會是香港人又一次「北上春運」，而是大陸的「黃金周」，預計在五月一日至五日的長假期間，將有大規模的陸客南下湧港。

一遇長假，都會先看香港入境處的口岸出入預測。香港入境處預計，大陸五一「黃金周」假期，整體會有五百九十萬人次出入境，其中五百零五萬人次會經陸路出入，其中五月一日為高峰期，估計有約百萬人次出入境。預料羅湖口岸會是最繁忙陸路口岸，平均每日有廿萬人次。

深圳邊檢總站則預測，深圳各口岸預計日均出入境人員將達七十七萬人次，客流峰值或將突破八十七萬人次。這是繼本月初復活節及清明假後，深港兩地口岸另一個人流高峰。深圳方面預測，陸路口岸入境客流高峰預計出現在五月一日和四日，出境客流高峰預計出現在五月一日和五日。

用香港入境處和深圳邊檢總站的預測數據，已可大致分析今次五一長假的深港間的人流狀況，但更直接的預測則由大陸方面一間旅遊數字營銷公司的調查數據報告，這份「中國遊客情緒調查報告」最特別的預測有兩點，一是大陸客有意出境遊的已增至百分之六十三，這是一個較高的增幅；二是香港成為最多人已預訂的目的地，這顯示陸客赴港熱情重燃。

更進一步地來看這份報告的預測，去年同期大陸旅客出境旅遊意願是百分之四十一，所以今年是大升廿二個百分點。可以對照的是，去年同期是疫期剛過，旅遊只算逐步復常。

其次看大陸旅客出境遊，香港成最多人已預訂目的地，其比率是已預訂者中的百分之卅二點六，要留意的是「已預訂」這個詞，因調查中還有另一選擇，是「最想去的目的地」，這一選擇的答案，在陸客心目中，韓國稱冠，其次是傳統熱點泰國和日本，香港只排第八，而選擇預訂香港，其中一個重要理由是他們認為香港安全。