科研：腳印化石顯示福建曾棲有巨型猛禽類恐龍

古生物學家在今天發表的一份最新研究指出，中國東南部福建地區發現一系列恐龍腳印裡有種巨大的迅猛龍近親，研判體長可達5公尺，很可能是史上又一最大型猛禽類恐龍。

拜「侏儸紀公園」系列電影之賜，人們對分類屬恐爪龍下目（deinonychosaurs）的猛禽類印象深刻。然迅猛龍（Velociraptor）真實體型僅火雞大小，電影裡兇猛敏捷的猛禽更貼近的是猶他盜龍（Utahraptor）、達科他盜龍這類體型近5公尺的物種。

綜合紐約時報與英國「新科學家雜誌」（NewScientist）報導，科研期刊iScience這週刊出的一篇研究指出，古生物學家根據在中國發現的一組腳印化石識別出一種新的巨型猛禽，研判可能是科學界再度發現最大猛禽之一。

研究團隊2020年在中國東南部發現由各種恐龍足跡構成的小徑，腳印中包含長頸的蜥腳類恐龍與鴨嘴龍科等草食性恐龍，在約9000萬年前白堊紀晚期，當地是河流沖積平原，動物很容易在泥濘地面留下腳印。

在福建龍祥發現的恐龍足跡小徑裡，有些腳印形狀只有兩隻腳趾。愛丁堡大學古生物學家布魯薩提（Stephen Brusatte）說：「走路會只留下兩腳趾這種足印的恐龍只有像迅猛龍與近親這類猛禽。」布魯薩提不在這份新研究的團隊裡。

猛禽類之所以留下兩腳趾這種奇怪腳印，原因是牠們最內側的第3根腳爪不沾地，以免這隻較大、呈彎曲狀的利爪妨礙行進。

這次在龍祥找到的兩趾腳印大多看似是由迅猛龍大小的小型猛禽所留。然而研究人員發現一組5個腳印，長度約36公分，是目前化石記錄中最大的猛禽腳印。從腳印大小研判，這隻猛禽可能高約153公分、長約5公尺，不比猶他盜龍等已知的最大猛禽小。

柏森斯（Scott Persons）是南卡羅來納查爾斯頓學院（College of Charleston）的古生物學家，他與研究團隊同事根據腳印建立新分類：英良福建腳龍屬（Fujianipus yingliangi），認這是存在於9600萬年前東亞的一種傷齒龍科（有羽毛披覆）猛禽。

柏森斯表示，猛禽類本有可能長得更大以和當時地表最大掠食類恐龍－異特龍屬（allosauroids）恐龍競爭。有些異特龍屬恐龍能長到10公尺，但猛禽類另有速度快的優勢。然而猛禽類體型只演化到5、6公尺，很可能是第3種掠食性恐龍－暴龍屬躍居主宰地位使然。