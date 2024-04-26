長三角鐵路 五一客流估創新高

中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路2024年五一假期運輸方案出台，此次假期運輸期限自4月29日起至5月6日止，共8天。其間，長三角鐵路預計發送旅客超2700萬人次，日均發送旅客超340萬人次，或為日均客流最高的一次節假日運輸。

中新社報導，今年以來，長三角鐵路客流漲幅明顯。第一季度長三角鐵路旅客發送量同比增幅超過兩成。今年的五一小長假客流成分將以旅遊、探親為主，呈現出出行範圍廣、高峰時間長、日均客流大等特點。

從客流分佈來看，預計將呈現假期運輸前兩天（4月29日至30日）由所在地出發，最後一天（5月6日）集中返程的出行規律；其中，客流最高峰預測將出現在5月1日，當天發送旅客或超長三角鐵路今年清明節（4月4日）創下的單日客發量紀錄（373.5萬人次）。

從客流方向來看，長三角多地去往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等地的客流火爆；上海、南京、杭州、合肥等長三角中心、副中心城市與揚州、連雲港、鹽城、黃山等旅遊城市間的人員流動頻密。熱門線路主要有京滬、京港、杭深、滬昆、滬寧、滬杭、寧杭等。