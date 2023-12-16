中共台籍幹部又一調動 「台南人」許勇鐵任蘭州副市長

中共黨內又有台籍幹部（台二代）的人事升遷舉措，繼籍貫為彰化的江爾雄擔任福建副省長後，籍貫為台南的許勇鐵也被宣布任命為甘肅省會城市蘭州市副市長，從民主黨派官員，轉任地方領導幹部。

12月15日，蘭州市十七屆人大常委會第十七次會議召開。經表決，決定任命許勇鐵為副市長。

對此，北京日報旗下「長安街知事」16日發文指出，許勇鐵是台灣台南人，1972年1月出生於福建廈門，1993年1月加入中國共產黨。他是台盟中央委員，福建省政協常委，台盟福建省委會專職副主委。

公開資料顯示，許勇鐵本身是學者出身，大學與碩士班讀於廈門大學建築學院，博士就讀於哈爾濱工業大學建築學院。他曾任廈門理工學院土木工程與建築系黨總支書記等職，2011年經公選出任廈門市建設與管理局副局長，踏入仕途。

許勇鐵當學者的時候，主要研究方向包含台灣建築現代性，在學術期刊上發表過關於國父紀念館、戰後台灣本土建築、宜蘭厝等相關研究。

而在正式任命前，許勇鐵已經以「蘭州市領導」的身份參加11月25日、12月12日兩個公開活動。其中並主持12日舉行的「一帶一路」蘭州走進福州交流推介活動。目前蘭州市政府有9位副市長（不包含許勇鐵），尚不清楚許勇鐵的具體分管領域。

近期除了許勇鐵外，先前已宣布擔任福建省副省長的江爾雄，也是台二代。她1967年1月出生於福建閩清，籍貫台灣彰化，畢業於廈門大學國際貿易專業。1996年3月加入中國共產黨，2006年3月加入台灣民主自治同盟，也當過台盟福建省委會專職副主委，最近當選台盟福建省委主任委員，並於11月被任命為福建省副省長。