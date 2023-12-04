快訊

莫那魯道躲日軍的最後藏身地 馬海濮岩窟坍塌引嘆息

穿DPP制服激吻、住建商豪宅… 賴清德團隊怎麼了？

印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

長期性侵、強制猥褻8名未成年少女 湖南6旬狼師已被執行死刑

香港01／ 撰文：鄭寧
湖南隆回一名中學男教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已於12月1日被執行死刑。電影《熔爐》截圖
湖南隆回一名中學男教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已於12月1日被執行死刑。電影《熔爐》截圖

《澎湃新聞》報導，近期湖南省邵陽市中級人民法院發布一份案件公告，湖南隆回一名中學男教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已於12月1日被執行死刑

公告顯示，強姦、猥褻兒童、強制猥褻犯龍佩柱1963年出生於隆回，後在隆回縣某中學擔任教師。2016年4月至2020年10月，龍佩柱利用擔任該校兩屆初中班主任的地位，在該校教學樓其辦公室兼宿舍、新宿舍樓、其家中等處，採用暴力、脅迫、利誘等手段，長期強姦、強制猥褻8名女學生。

包括時年13歲的肖某、孫某1(時年14歲)、孫某2(時年12歲)、劉某某(時年14歲)、楊某某(時年13歲)，造成3名受害人患精神疾病，其中1名受害人自殺自殘、2名受害人自殘等嚴重後果；強制猥褻女學生孫某2、曾某某(時年13歲)、王某某(時年14歲)。

法院判決認為，龍佩柱強姦、猥褻兒童、強制猥褻的犯罪事實清楚，證據確實、充分。其多次利用教師身份長期強姦3名幼女、2名未成年少女，造成3名被害人患創傷後應激障礙，嚴重損害被害人身心健康，嚴重踐踏法律和倫理道德底線，犯罪性質、情節特別惡劣，主觀惡性極大，社會危害性極大，罪行極為嚴重。此外他還利用教師身份猥褻2名幼女、強制猥褻1名未成年少女，應依法嚴懲。

經兩次審理，對龍佩柱以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。湖南省高級人民法院依程序報請覆核，最高法院依法核定了龍佩柱的死刑。邵陽中院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於2023年12月1日在隆回縣將龍佩柱驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

此前，隆回縣教育局已於今年4月發布《關於龍佩柱喪失教師資格的公告》，該公告顯示，根據《教師法》第十四條規定，龍佩柱喪失教師資格，教師資格喪失日期2022年7月22日。

邵陽中院在公告中稱：「依法保護未成年人的合法權益是我們長期的工作方針。利劍護蕾，人人有責，堅決斬斷伸向未成年人的黑手，共同守護祖國的明天!」

延伸閱讀：

拐子婆余華英一審死刑後上訴 夥同2男拐賣13名兒童　初犯賣親仔

緬北電騙明氏家族3人被捕移交中國公安 明家人最重可面臨死刑？

文章授權轉載自《香港01》

猥褻 死刑

相關新聞

五月天演唱會陷「假唱」疑雲 上海文旅局要求配合調查

台灣「天團」五月天日前在上海舉辦的演唱會，近日遭指控有近半歌曲「假唱」。據新華社報導，上海市文旅局執法總隊已關注此事，並...

被關押的青春：周庭「棄保流亡」加拿大，不再返回香港

「關押半年又20天，剛滿27歲的周庭，決定棄保流亡加拿大...」前香港眾志成員周庭12月3日在社群平台表示，已在加拿大攻讀碩士3個月，並在深思熟慮之後決定不再返港。周庭自2021年6月出獄後，依照《香港國安法》擔保條件仍需每3個月向警方報到，密集監視造成極大壓力，周庭表示考慮到香港形勢、自身安全及身心健康，「大概一輩子不會回去了」。對此香港警方已表達強烈譴責，呼籲周庭懸崖勒馬，以免一生背負「逃犯」之名。但各界網友紛紛在其貼文下祝賀，願她永遠平安、支持她的一切決定。

東航滬飛港航班「狂震飄焦味」急降廈門 乘客：腿嚇軟了

中國東方航空一架3日從上海虹橋飛往香港的航班，在飛行期間出現故障，緊急迫降福建廈門。網傳視頻顯示，事發時機艙內劇烈搖晃震...

五月天上海演唱會假唱？ 官方要查 若屬實最高罰10萬

「五月天」被爆疑在演唱會假唱。有部落客製作視頻，鑑定其上海演唱會12首歌的真假，消息登微博熱搜第一。媒體報導指五月天若假...

五月天假唱疑雲 全網等回應 經紀方多次掛電話

近日，五月天被質疑在演唱會上假唱風波發酵，全網都在等五月天回應，但對媒體求證電話，經紀方卻多次掛斷電話。

長期性侵5學生 湖南狼師被處死

湖南隆回某中學教師龍佩柱涉嫌期強姦5名女學生，並導致其中3人罹患精神疾病，日前湖南省邵陽市中級人民法院發布通告稱，龍佩柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。