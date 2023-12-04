長期性侵、強制猥褻8名未成年少女 湖南6旬狼師已被執行死刑

《澎湃新聞》報導，近期湖南省邵陽市中級人民法院發布一份案件公告，湖南隆回一名中學男教師長期強姦5名女學生並致其中3人患有精神疾病，已於12月1日被執行死刑。

公告顯示，強姦、猥褻兒童、強制猥褻犯龍佩柱1963年出生於隆回，後在隆回縣某中學擔任教師。2016年4月至2020年10月，龍佩柱利用擔任該校兩屆初中班主任的地位，在該校教學樓其辦公室兼宿舍、新宿舍樓、其家中等處，採用暴力、脅迫、利誘等手段，長期強姦、強制猥褻8名女學生。

包括時年13歲的肖某、孫某1(時年14歲)、孫某2(時年12歲)、劉某某(時年14歲)、楊某某(時年13歲)，造成3名受害人患精神疾病，其中1名受害人自殺自殘、2名受害人自殘等嚴重後果；強制猥褻女學生孫某2、曾某某(時年13歲)、王某某(時年14歲)。

法院判決認為，龍佩柱強姦、猥褻兒童、強制猥褻的犯罪事實清楚，證據確實、充分。其多次利用教師身份長期強姦3名幼女、2名未成年少女，造成3名被害人患創傷後應激障礙，嚴重損害被害人身心健康，嚴重踐踏法律和倫理道德底線，犯罪性質、情節特別惡劣，主觀惡性極大，社會危害性極大，罪行極為嚴重。此外他還利用教師身份猥褻2名幼女、強制猥褻1名未成年少女，應依法嚴懲。

經兩次審理，對龍佩柱以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。湖南省高級人民法院依程序報請覆核，最高法院依法核定了龍佩柱的死刑。邵陽中院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於2023年12月1日在隆回縣將龍佩柱驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

此前，隆回縣教育局已於今年4月發布《關於龍佩柱喪失教師資格的公告》，該公告顯示，根據《教師法》第十四條規定，龍佩柱喪失教師資格，教師資格喪失日期2022年7月22日。

邵陽中院在公告中稱：「依法保護未成年人的合法權益是我們長期的工作方針。利劍護蕾，人人有責，堅決斬斷伸向未成年人的黑手，共同守護祖國的明天!」

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文章授權轉載自《香港01》