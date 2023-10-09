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亞洲洞潛紀錄保持者 吳京的潛水導師廣西潛水失蹤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸知名潛水員韓頲在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤，目前已失聯超過三十小時。（中國探險協會官網）
大陸知名潛水員韓頲在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤，目前已失聯超過三十小時。（中國探險協會官網）

大陸知名潛水員韓頲在廣西九頓天窗景區進行潛水時失蹤。陸媒9日報導，事發地九頓天窗的村幹部稱，韓頲7日晚下水，目前已失聯超過30小時，事發景區已封閉。都安縣應急管理局表示，相關部門正在現場進行搜救工作。

韓頲曾多次在九頓天窗參與潛水救援。今年4月27日，韓頲在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄。

紅星新聞報導，廣西都安縣應急管理局工作人員指出，昨日早上11時接獲報告，政府高度重視，目前有專業的人在進行搜救。廣西都安縣大興鎮政府工作人員亦指出，目前天窗處於封閉狀態。

報導引述九頓村村幹部石先生透露，7日晚上11時多有人看到韓頲下水，他說：「8日早上8點多鐘人家在那露營，發現這個人還沒上來，就跟當地村民反映情況，但是我們又不能確定。第二天11點確認還沒上來，很多人都在岸邊默默等待，我們一直在等。」

都安大興鎮政府工作人員表示：「之前出現這種情況都是叫韓頲，就是藍旗（韓頲為藍旗潛水創始人）這邊來打撈，現在他自己出現這種情況，我們也沒有甚麼更好的辦法。之前他已經來這裡很多次了，這次不知道出現了甚麼意外。像上次我們有這種（潛水被困）情況，還是他下去打撈的。」

九頓天窗被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」。廣西文化和旅遊廳則指出，九頓天窗地處大興鄉九頓村九頓屯的澄江流域上游，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽岩地層中，由四個斜井式天窗組成。

九頓溢流天窗群是水下洞潛世界紀錄創造地，深度達212米，被譽為中國水下的珠穆朗瑪。

據中國探險協會官網表示，韓頲是中國大陸首位休閒水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建大陸科研潛水體系，還是大陸演員吳京的潛水導師。

他曾多次參與沉船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143 米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了大陸外多項洞潛深度紀錄。

4月27日，韓頲在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。此前，韓頲是亞洲洞潛234米深度紀錄的創造者和保持者。

幹部 考古

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