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第三屆IM兩岸青年影展 8部台灣電影獲獎

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第三屆IM兩岸青年影展表彰大會在福建平潭舉行，揭曉「麒麟表彰」單元及各項獎項。（中新網）
第三屆IM兩岸青年影展表彰大會在福建平潭舉行，揭曉「麒麟表彰」單元及各項獎項。（中新網）

第三屆IM兩岸青年影展表彰大會日前在福建平潭舉行，揭曉「麒麟表彰」單元及各項榮譽，8部台灣青年導演短片入圍並獲獎。首屆得獎者台灣導演隋淑芬並分享了自己創作的心路歷程。

據中新網報導，9月14日晚，第三屆IM兩岸青年影展表彰大會在福建平潭舉行。本屆IM兩岸青年影展共收到來自全球331所高校共1,849部作品，徵片數量創下歷屆之最，其中88.6%的主創為「95後」新生代電影人。來自河北科技大學的青年導演李家和的作品《地兒》，獲頒最高榮譽「麒麟最佳影片」。

作為一個並非來自專業影視院校的獲獎導演，李家和坦言，《地兒》是用人民幣5,000元（約合新台幣2.2萬元）預算拍出來的，這個獎項將給自己未來的長片計劃帶來莫大的資金支持。

今年入圍的50部作品中有15部來自台灣。 IM兩岸青年影展的創始人洪雷認為，台灣青年創作者成為IM大家庭中一股不容忽視的優秀力量。相較於前兩屆的線上交流，今年面對面的交流互動，無疑是增進感情最好的溝通方式。

最終有8部來自台灣的作品獲獎。畢業於台灣藝術大學的張莊敬，創作的《那年凜冬》在本屆IM獲「麒麟優秀短片」。該片關注青少年的青春、叛逆與成長。 《那年凜冬》的構想來自童年，混雜他作為長孫必須參加喪禮面對死亡時的感受與想法。 「希望把這部影片獻給家人。」張莊敬說，「死亡讓我們更珍視彼此。」

一樣來自台灣藝術大學的蘇意惠，更關注女性、家庭和土地情懷。 《水黽》是其2021年碩士學位的畢業製作，是首部劇情短片作品，也在本屆IM斬獲「麒麟優秀短片」。她出生於台南沿海村落，親歷年輕人紛紛去了大城市，被遺落的家鄉像一座孤島。影片就此展開，她希望通過樸實的生活景象、不斷重複的日常，呈現村落人物走與留、執著與放過、選擇和掙扎的狀態。

首屆IM兩岸青年影展以《帶媽媽出去玩》獲獎的台灣導演隋淑芬首次來到兩岸青年影展現場。她一直記得當初獲獎時王小帥導演對她的鼓勵：青年電影人不只是年輕的學子，而是永遠對電影保持熱情和信念的人。正是在這樣的激勵下，她在今年又完成一部作品，希望明年能帶著新作再來IM。

另據福建廣電網，台灣導演徐小明說，電影其實就是不斷嘗試，不斷在失敗中重新站起。只有這樣才會知道你做電影的意義，才會有新的力量從這裡產生。而以專業建設為年輕人的成長保駕護航，也正是IM兩岸青年影展一直以來的堅持。

這次IM兩岸青年影展是首次線下舉辦，對比前兩屆「雲見面」的限制，兩岸青年影視人才的線下交流無疑是打破隔閡、消彌歧見、增進感情的最佳溝通方式。

平潭先後於2019年、2020年頒布《平潭綜合實驗區促進兩岸影視產業合作發展的實施意見》及實施細則。且以第三屆IM兩岸青年影展的舉辦為契機，正建立兩岸青年影視人才庫，目前已有13所大學院校在此設立「學生創作基地」。

台灣導演隋淑芬（中）在第三屆IM兩岸青年影展中分享自己的創作心路歷程。（福建廣電網）
台灣導演隋淑芬（中）在第三屆IM兩岸青年影展中分享自己的創作心路歷程。（福建廣電網）

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