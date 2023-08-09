四川網紅景點11遊客被水沖走 5人已遇難
今日稍早四川雅安雨城區一河道網紅打卡點魚鱗壩，因突然漲水，造成11人被水沖走，據大陸官媒央視新聞通報，目前，已造成至少5人遇難，搜救工作正在進行。
央視新聞稍早通報稱，9日上午10時左右，四川雅安雨城區魚鱗壩網紅打卡點突遇河道漲水，當時有10多名遊客正在拍照打卡，多人被洪水沖走，造成人員傷亡情況發生。
當地政府工作人員稍早也證實，有人不幸遇難，已有4人獲救。其後，央視新聞午後進一步更新訊息表示，目前，已造成至少5人遇難，搜救工作正在進行。
據現場民眾拍攝影片顯示，河道上建立了多個魚鱗狀半圓形狀水壩，湍急的河水沒過水壩，有多人被水流沖走，有人高喊「快救人」。
目擊者表示，事發時，多名遊客在河邊拍照打卡，不料河水突然上漲，來不及躲避，多人被沖進急流中，當時情況十分危急，有人甚至被沖到河對岸。
近日，大陸多地遭遇強降雨，事發地四川雅安7日也曾發布暴雨黃色預警，要求注意防範山體滑坡、泥石流、山洪等次生災害。此外，雅安市自然資源和規劃局、市氣象局還於8日進一步聯合發布過地質災害氣象風險預警。
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