杭州亞運售票官網上線：憑台胞證也可以買 電競項目最貴

杭州亞運會公眾售票官網8日上午上線，部分專案不同場次的門票開放購買，台灣人憑台胞證，就可以到官網購買，或是透過支付寶搜索「智慧亞運一站通」小程序，點擊「票務通」購買門票。

電競項目首次成為亞運會正式競賽項目，項目包括「王者榮耀」「英雄聯盟」等，因此也非常受年輕人關注。其中決賽價格為人民幣1,000元（新台幣4300元），是所有票價中最貴。

杭州亞運會門票分為紙質票和電子票。體育比賽門票價格從人民幣20元至人民幣1,000 元不等，其中60%以上的票價不超過人民幣人民幣100 元，平均票價不超過人民幣160 元。

所有比賽項目中，除象棋、國際象棋、圍棋、橋牌和帆船外，其他項目在7到10月分階段、分批次公開售票。首批上架舉重、克柔術、網球、花樣游泳、擊劍、摔跤、蹦床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網球、攀岩等12個項目，總計96個售票場次，預售11.37萬張門票。

杭州亞運會將於今年9月23日至10月8日舉行，除了杭州，賽事還將在寧波、溫州、湖州、紹興、金華舉行。共設游泳、射箭、田徑、羽毛球、棒壘球、籃球、拳擊等 40 個大項、61 個分項。15 個比賽日，預計產生 483 枚金牌。