星巴克新任CEO首訪中國 2025年挑戰9000家店

星巴克全球首席執行官納思瀚30日在上海接受媒體群訪時表示，星巴克中國計畫2025年營運9,000家店，並且全部是直營店，沒有開放加盟店的規劃，員工人數將從當前的6萬人增加到9萬多人。

今年3月才走馬上任的星巴克全球首席執行官納思瀚，5月底首次到訪中國大陸，並參訪北京及上海等地的星巴克門市。

一財網報導，納思瀚指出，星巴克希望繼續推動中國精品咖啡的發展，在中國創造更多就業機會，星巴克在中國的市場容量在擴大，顧客數量在增加，目前中國消費者人均一年消耗12杯咖啡，遠不及發達國家的數百杯，所以中國市場潛力巨大。

納思瀚說，中國市場太重要了，希望中國成為星巴克全球最大的市場，9,000家店只是一個里程碑，我們不會止步於此。

當前，星巴克中國擁有超過6,200家店，覆蓋244個城市。納思瀚表示，將來的發展，既包含深入當前所在的城市，去挖掘更多機會，也要去覆蓋更廣闊的市場。未來，這兩個場景都會發生。

不過，與其他靠加盟店迅速擴張的咖啡品牌不同，星巴克目前暫時沒有加盟店計畫。

納思瀚說，以特許經營加盟店的方式來擴張不是目前所考慮的方式，長期願景是自己開設和運營星巴克門市，而非特許經營的方式，星巴克已經有了一個很好的業務模式，適應了中國市場的需求和文化，所以未來將繼續依靠已經建立起來的模式來提升業務。

對於中國咖啡市場的競爭，納思瀚認為，這是一個龐大的市場，市場空間非常大。歡迎競爭，因為它能擴大咖啡消費市場，他一直關注星巴克能夠控制的事，比如產品、體驗、門市設計、工廠、供應鏈、數位化等等，未來還會有很多中國大陸本土化的創新。

數位化發展是星巴克在未來較為重視的方向，這也是該行業避免不了的議題。未來3年，星巴克將斥資約人民幣14.6億元，打造星巴克中國首個專屬的數位技術創新中心。