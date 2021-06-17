快訊

台中20歲女打完AZ疫苗休克？ 衛生局說明

NBA／76人領先26分還贏不了 老鷹演神奇大逆轉率先聽牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高山奇景「格聶之眼」建棧道 網友質疑破壞環境

香港01 / 林芷瑩
四川甘孜州理塘縣有名的景點「格聶之眼」，近期因修建棧道一事引起爭議。 圖擷自微博
四川甘孜州理塘縣有名的景點「格聶之眼」，近期因修建棧道一事引起爭議。 圖擷自微博

四川甘孜州理塘縣除了因為「甜野男孩」丁真而聞名，更因為有多個著名景點為人熟知。然而，有「通往天堂的眼睛」之稱的景點「格聶之眼」，近日因棧道修建一事引起網友熱議，不少人質疑棧道會破壞環境。

四川甘孜州海子山自然保護區管委會16日發通告表示，棧道建設即日起停工，已建成的棧道少量局部設施將在兩天內全部拆除，同時啟動植被恢復和環境保育工作。

海子山自然保護區管委會發布《關於徵集格聶之眼環境保護和基礎服務優化方案的通告》（下稱通告）。通告稱，「格聶之眼」主要地貌環境為季節性高山湖泊和高山草甸，目前沒有修建可供遊人使用的任何道路、棧道、觀景台和停車場等基礎服務設施。

不過，自發參觀的遊客加速增長，並從長遠可有效保護自然環境的方面考慮，管委會決定修建一條可供遊人方便進出的棧道設施，並配備管理服務站以加強現場管控和服務。然而，不少網友認為棧道雖可規範和方便遊人遊覽，減少對環境的無序破壞，但棧道本身或對環境造成破壞，且棧道建成後對現場景觀攝影特別是航拍取景效果造成一定影響，因此建議對現有棧道等設施建設方案進行充分論證和優化提升後再修建。

經研究決定，管委會決定即日起立即停止「格聶之眼」棧道設施修建，兩天內拆除已建成的局部棧道設施，立即清除覆土、恢復草皮，實行生態保育，並啟動環境保護和基礎服務設計方案優化提升工作。

管委會表示，針對海子山保護區及「格聶之眼」的環境保護長效機制和基礎服務，未來將召開會議向專家徵求意見，並建立「格聶之友」長效聘任機制，聘任各領域權威專家及網民代表擔任「格聶之友」，建立長效機制。

延伸閱讀：

神舟十二號載人飛船採用新技術　「自主快速交會對接」有三大好處

到警局歎杯咖啡？　杭州多個派出所開「特色咖啡店」爆紅

文章授權轉載自《香港01》

保護區 生態保育

延伸閱讀

「死魚滿嘴的塑膠顆粒...」斯里蘭卡海洋汙染的駭人後續

泰國村民建巨屌雕像祈雨 儀式後2天「靈驗」下起雨

「逾期52年」才還書！美國女子向圖書館道歉並捐款

女急須換腎活命…捐贈者竟是前夫的新婚妻 網讚：最好的身教

相關新聞

大陸航天5年來首次載人任務 神舟12號上午9時22分升空

大陸5年來首次載人太空任務展開，神舟12號載人太空船17日上午9時22分27秒順利發射升空，三名太空人聶海勝、劉伯明、湯...

高山奇景「格聶之眼」建棧道 網友質疑破壞環境

四川甘孜州理塘縣除了因為「甜野男孩」丁真而聞名，更因為有多個著名景點為人熟知。然而，有「通往天堂的眼睛」之稱的景點「格聶之眼」，近日因棧道修建一事引起網友熱議，不少人質疑棧道會破壞環境。

海南要求小學畢業生 8月底前全部學會游泳

根據海南省教育廳網站消息，海南省教育廳本月15日召開全省普及中小學生游泳教育2021年第三次視訊推進會。會中明確提出：海...

大陸首個AI學生 華智冰就讀清大

清華大學計算機系「華智冰」研發團隊成員15日在北京表示，設計虛擬學生「華智冰」的初衷是希望「她」最終能像人一樣思考、不斷...

大陸高校應屆畢業生 月薪逾8700人民幣

大陸網路生活服務平台「58同城」發布一份調查報告顯示，大陸今年專科以上應屆畢業生34%已找到工作，平均稅前月薪達到8,7...

京郊門頭溝發展民宿 盼台青參與

北京京郊門頭溝區齋堂鎮正大力發展「民宿+」經濟，當地的黃岭西村、爨底下村與白虎頭村各有歷史風韻與古樸的建築。北京台協理事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。