高山奇景「格聶之眼」建棧道 網友質疑破壞環境

四川甘孜州理塘縣除了因為「甜野男孩」丁真而聞名，更因為有多個著名景點為人熟知。然而，有「通往天堂的眼睛」之稱的景點「格聶之眼」，近日因棧道修建一事引起網友熱議，不少人質疑棧道會破壞環境。

四川甘孜州海子山自然保護區管委會16日發通告表示，棧道建設即日起停工，已建成的棧道少量局部設施將在兩天內全部拆除，同時啟動植被恢復和環境保育工作。

海子山自然保護區管委會發布《關於徵集格聶之眼環境保護和基礎服務優化方案的通告》（下稱通告）。通告稱，「格聶之眼」主要地貌環境為季節性高山湖泊和高山草甸，目前沒有修建可供遊人使用的任何道路、棧道、觀景台和停車場等基礎服務設施。

不過，自發參觀的遊客加速增長，並從長遠可有效保護自然環境的方面考慮，管委會決定修建一條可供遊人方便進出的棧道設施，並配備管理服務站以加強現場管控和服務。然而，不少網友認為棧道雖可規範和方便遊人遊覽，減少對環境的無序破壞，但棧道本身或對環境造成破壞，且棧道建成後對現場景觀攝影特別是航拍取景效果造成一定影響，因此建議對現有棧道等設施建設方案進行充分論證和優化提升後再修建。

經研究決定，管委會決定即日起立即停止「格聶之眼」棧道設施修建，兩天內拆除已建成的局部棧道設施，立即清除覆土、恢復草皮，實行生態保育，並啟動環境保護和基礎服務設計方案優化提升工作。

管委會表示，針對海子山保護區及「格聶之眼」的環境保護長效機制和基礎服務，未來將召開會議向專家徵求意見，並建立「格聶之友」長效聘任機制，聘任各領域權威專家及網民代表擔任「格聶之友」，建立長效機制。

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文章授權轉載自《香港01》