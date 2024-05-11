大陸東協磋商 陸副外長：堅決反對將區域國家當霸權代理人

第30次中國一東協高官磋商9日至10日在印尼雅加達舉行，大陸外交部副部長孫衛東率團出席。孫衛東在會後受訪表示，今年大陸與東協將聚焦於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網路賭博等傳統和非傳統安全合作。他還提到，要力爭年內完成中國一東協自貿區3.0版談判。

高官磋商是大陸與東協國家外交部門的重要年度戰略溝通與合作機制。據大陸外交部網站消息，孫衛東在磋商會後受訪表示，他與東協同事在「親切友善的氣氛」中，就新形勢下深化全方位合作及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。

被問及此輪磋商的成果，孫衛東表示，「我們同意加快推動『五大家園』建設，不斷提升全面戰略夥伴關係水準」。

孫衛東另被問到美國近期在菲律賓部署中導系統，嚴重危害區域安全，中方是否在此次高官磋商期間表達了關切？他則表示，美方做法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅區域國家安全，嚴重破壞區域和平穩定，同地區國家人民求和平、謀發展共同願望完全背道而馳。

他說，中國堅決反對冷戰式陣營對抗在本區重演，堅決反對將區域國家當作霸權的工具和代理人。這次高官磋商期間，他明確表達了中方嚴正關切。中方支持東協加強戰略自主，願同地區國家一道，堅持走共商共建共享的亞洲安全之路，堅定維護區域和平穩定。

孫衛東指出，要共建和平安寧家園，讓本區更安全。增強策略互信，加強對話交流，共同維護以東協為中心、開放包容的區域架構。他說，「今年雙方將聚焦於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網路賭博等傳統和非傳統安全合作，營造更穩定安全的區域環境」。

孫衛東表示，要共建繁榮美麗家園，讓合作動能更強勁。他強調，要力爭年內完成中國一東協自貿區3.0版談判，高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），打造穩定暢通的區域產供鏈，把東亞打造為普惠包容經濟全球化的示範。抓住新興產業契機，拓展數位轉型、清潔能源、人工智慧等新興領域合作，共享發展機會。

孫衛東還說，要共建友好家園，讓中國東協20億民眾更親近。以今年「中國一東協人文交流年」為契機，深化文化、旅遊、教育、青年等領域交流合作，促進民心相通，讓建構更為緊密的中國一東協命運共同體深入人心。