德銀前大陸高層張紅力 被控無償使用管理對象私人飛機

中共中央紀委國家監委9日通告，中國工商銀行原黨委委員、前副行長張紅力嚴重違紀違法，遭開除黨籍。張紅力被控無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請，公款旅遊；違背組織原則，徇私錄用調整幹部，騙取博士學位，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。

通告並稱，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；違規收受禮品，借用管理服務對象住房，違規使用公車、報銷個人費用，離職後違規任職；毫無紀法底線，利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額材物。

據澎湃新聞報導，張紅力曾先後任職英國施羅德國際商人銀行中國業務主管、美國高盛公司亞洲執行董事及德意志銀行中國區有限公司董事長等。他在2010年出任中國工商銀行副行長，為大陸第一位從外資銀行高管直接出任四大國有商業銀行副行長，也是當時大陸從外資銀行引進的最高級別高管。

報導指出，張紅力2018年因「家庭原因」辭任，之後在專注中國投資機會的私募股權投資機構「厚朴投資」以合夥人、聯席董事長的身分露面。

中共中央紀委國家監委網站2023年11月通報，張紅力涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

魯中晨報指出，張紅力2018年辭任工商銀行副行長時53歲，類似張紅力這樣未到退休年齡辭去公職，到私人企業任職高管而後落馬的金融高管不在少數。報導稱，不少金融高管離職後繼續利用原職務影響謀取私利，是「逃逸式辭職」和銀行企業「旋轉門」的典型。