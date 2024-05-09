賴清德盼與日合作 大陸外交部嗆：挾洋謀「獨」沒有出路

準總統賴清德8日表示，「520」宣誓就職總統後，期待台日共同合作，並稱「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。對此，大陸外交部回應，鼓吹「台灣有事就是日本有事」是心懷叵測，打錯算盤，並提醒挾洋謀「獨」沒有出路。

大陸外交部發言人林劍於9日於例行記者會上針對記者提問表示，日本一些人心懷叵測，鼓吹「台灣有事就是日本有事」，明顯打錯了算盤。民進黨當局翻炒此類論調，再次暴露其底層的邏輯是「媚日賣台」，挾洋謀「獨」，再次提醒世人，「台獨」和外部勢力干涉是台海和平穩定的最大破壞因素。

林劍強調，堅持一個中國原則，是國際社會普遍共識，以任何藉口和形式搞「台獨」分裂都沒有出路。

賴清德8日出席台南八田與一逝世82週年追思紀念會時提到，烏山頭水庫對台灣農業發展現代化有卓越貢獻，而台日感情由烏山頭水庫開始串聯。台灣921地震、台南地震、花蓮地震，日本都是第一個幫忙，日本311地震、能登地震，台灣也是第一個幫助日本的國家，烏山頭水庫效益無遠弗屆。

同時，賴清德表示，這些也發揮在兩國安全上。最近，日本首相岸田文雄主持七大工業國會議作出結論，認為台灣安全是全世界問題，以及台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，不贊成任何一國以武力改變台海現狀；前首相安倍晉三也提到，台灣有事，就是日本有事。