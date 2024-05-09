習近平訪塞爾維亞 中塞自貿協定7月生效

大陸國家主席習近平當地時間八日在與塞爾維亞總統武契奇舉行會談後，雙方共同宣布深化和提升兩國全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。習近平隨後宣布中塞自由貿易協定將於今年七月一日正式生效等，大陸支持新時代中塞命運共同體建設的首期六項措施。

在結束法國的訪問後，習近平當地時間七日晚間乘專機轉往此次歐洲行的第二站。據新華社報導，習近平專機進入塞爾維亞領空後，塞國空軍兩架戰機隨即升空護航，武契奇夫婦等多名塞國政要更親自到機場迎接。

習近平八日與武契奇舉行大範圍會談，兩人共同簽署關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明。隨後在共見記者時，習近平宣布中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期六項措施，兩國自由貿易協定將於今年七月一日正式生效。

其餘還包括：中方支持塞爾維亞承辦二○二七年專業類世博會；中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；中方將在未來三年支持五十名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；中方將在未來三年邀請三百名塞爾維亞青少年赴華學習；中方歡迎塞方增開貝爾格勒至上海直航航線，鼓勵兩國航空公司開通貝爾格勒至廣州直航航線。