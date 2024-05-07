中國海警船闖禁止水域 分析：有施壓賴政府目的

中國4艘海警船昨編隊進入金門南方禁止水域。學者剖析，中國海警透過一次次動作試圖建立管轄事實，侵蝕台灣在金門水域管轄權，其中也有對即將就職的賴政府施壓、表態目的。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天對中央社剖析，從2月14日金廈海域事件後，中國推翻禁限制水域默契，透過一次次駛入禁限制水域動作，累積管轄例證以試圖建立管轄事實，侵蝕台灣在金門水域管轄權。

揭仲提到，中國海警船進入禁限制水域也有對即將就職賴政府「下馬威」味道。中國海警屬於海上執法武力，其船隻出現在金門禁限制水域，有對台施壓、表態目的，由於沒有動用到軍隊，又不至於對區域情勢或是中美關係過分衝撞。

「我們海巡署都是跟在中共訊息之後，這不太好」，揭仲認為，幾次觀察下來可發現，海巡署訊息多為落後，這樣等於將詮釋權留給了中國，中國可以透過影片、文字去宣稱「驅離了台灣海巡艇」，建立台灣的管轄權愈來愈弱印象。

揭仲提醒，在灰色地帶行動中，「敘事戰爭」是重點，誰可以在第一時間拿到詮釋權、話語權，其就可以有問題界定、第一印象主導權，這將會影響民眾對於事件的認知、感受；建議海巡署應該主動、即時地對公眾說明，這可讓民眾對於政府更有信心。

台灣大學政治學系副教授陳世民今天對中央社表示，2月14日金廈海域事件後，北京持續地操作這個事件，透過否認中華民國主權管轄等方式持續施壓，推估5月20日總統就職日前，相關施壓動作不會少；不過不會擴大為軍事衝突。

陳世民認為，中共對台採取一貫的「恩威並施」手法，一方面讓中國海警船進入金門禁限制水域；另一方面又邀請台灣政治人物前往對岸會晤官員，這些一連串動作都帶有統戰目的，試圖分化台灣社會。

陳世民表示，中國海警船一再地侵擾金門禁限制水域，這也可能構成金門民眾反感。金門地理位置特殊，向來對於中國態度較為友善，如果施壓、威嚇措施惹來金門民眾反感，少了金門作為台灣、北京的中間聯繫，對有統戰意圖的北京來說，恐不是件好事。

海洋委員會（海委會）海巡署昨天發布訊息指出，6日下午3時30分，中國4艘海警船編隊駛入金門南方禁止水域，海巡署隨即派遣3艘巡防艇平行對應，拒止該船隊繼續航行；中國海警船編隊於下午4時37分陸續駛離禁限制水域。