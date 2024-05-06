習近平法媒發文：希望法國為中企提供公平營商環境

大陸國家主席習近平訪法之際在法國媒體發表署名文章，強調中國將擴大高水平開放，希望法國為中國企業提供公平公正的營商環境，並稱中國願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決烏克蘭危機的合理路徑。

據新華社消息，習近平5月5日在法國《費加羅報》發表題為《傳承中法建交精神 共促世界和平發展》的署名文章。

習近平在文中表示，他此時來到法國，帶來來自中國的三個信息：願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來；中國將擴大高水平開放，同包括法國在內的世界各國深化合作；中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

習近平寫道，60年前，戴高樂決定同中國建交，在冷戰正酣的背景下，作出這一獨立自主決定極為不易。當今世界很不安寧，再次面臨重重風險。中方願同法方一道，弘揚建交精神，推動中法全面戰略伙伴關係不斷發展。

他也強調，中國發展的一條重要經驗，是毫不動搖堅持對外開放。歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資興業，已經全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入。

習近平特別提到，中國的對外開放也包括鼓勵企業走出去開展合作。法國正在推進基於綠色創新的「再工業化」，中國也在加快發展新質生產力，雙方可以深化創新合作，共促綠色發展。一些中國企業已經在法國設立了電池工廠，中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為他們提供公平公正的營商環境。

就烏克蘭問題，習近平強調，中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，但一直在為推動危機和平解決發揮建設性作用。

他指出，烏克蘭危機持續越久對歐洲和世界損害越大。中國期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

針對以哈衝突，習近平表示，解決問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。歷史反覆證明，巴以局勢之所以屢陷動盪，根本原因在於聯合國決議沒有得到切實執行，「兩國方案」基礎不斷被侵蝕，中東和平進程偏離正軌。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。

文章最後寫道，孔子說，「君子和而不流，強哉矯；中立而不倚，強哉矯」。法國作家羅曼．羅蘭說，「放棄獨立思考，是一切不幸的核心」。中法作為兩個有獨立自主精神的大國，在歷史長河的每一次相遇都能迸發出巨大能量，「站在新的歷史交匯點上，讓我們攜手再出發，推動中法關係取得新的更大成就，造福兩國和世界！」

習近平周日天下午抵達法國，開啟五年來首趟訪歐之行。他在抵達巴黎奧利國際機場後發表書面講話，稱中法關係為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範，兩國關係的發展也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

習近平還說，訪問期間，他將同法國總統馬克宏就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。