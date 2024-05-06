中國大陸、法國、歐盟 今三邊會談

中國大陸國家主席習近平昨天抵達法國，展開對法國、塞爾維亞和匈牙利等歐洲三國的國是訪問，也是他時隔五年再度訪歐。

習近平今天將在巴黎與法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談，各方就中歐經貿和俄烏戰事等議題交鋒，備受關注。

據法廣報導，習近平昨天抵達巴黎，他在巴黎奧利機場受到法國總理艾塔爾的歡迎。央視報導，習在機場發表談話指出，他將與馬克宏就新形勢下中法、中歐關係發展，及當前重大國際和地區問題深入交換意見。希望透過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作。

習近平今天上午與馬克宏和范德賴恩舉行三邊會談，這是他在法國行程的重頭戲；下午習近平還將與馬克宏會面，在歡迎儀式後，兩國共同慶祝中法建交六十周年，並向媒體發表談話。馬克宏二日剛與上月曾訪問北京的德國總理蕭茲共進晚餐，兩人透過這次會晤交流對中政策。

據中方發布，習近平昨天搭乘專機離開北京，陪同出訪的有習近平夫人彭麗媛、中共中央辦公廳主任蔡奇和外長王毅等人。習此次訪歐首站為法國，是他任內第三次對法國進行國是訪問，可視為去年馬克宏訪中的回訪。

路透報導，馬克宏可能針對雙方貿易失衡問題施壓，並呼籲中國在俄烏戰爭中發揮對莫斯科的影響力，協助化解衝突，不過考量目前歐洲和中國的雙邊關係因貿易趨於緊繃，馬克宏要在兩天時間達成兩大目標並非易事。

去年十月，歐盟執委會在法國力挺下，針對中國電動車發動反補貼調查；今年一月中國宣布對歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查，由於白蘭地幾乎都來自法國，北京此舉被視為對法國的報復。

另外多位官員表示，法國也將尋求中國對農產品開放市場，同時解決法國化妝品進口中國的智慧財產權疑慮。中國要求法國化妝品進口需分享配方和製造技術。

法新社報導，法國方面打算要求中國支持今年夏天巴黎奧運期間，針對所有衝突的「奧林匹克休戰」。巴黎希望至少確保俄羅斯總統普亭的主要盟友中國，不會明確支持普亭對基輔的侵略戰爭。

至於中方的關切，有分析認為習近平將會重申經濟全球化、反對保護主義等立場，同時反駁歐盟對中國電動車等產業的關稅威脅。

馬克宏與習近平預計七日前往比利牛斯山，當地是馬克宏祖母出生地，號稱其第二故鄉。據報馬克宏將以羊肩肉、黑豬肉火腿、起司和葡萄酒等招待習。結束訪法後，習將轉往塞爾維亞和匈牙利訪問。