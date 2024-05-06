習近平訪歐3國 紐時：試圖弱化美歐連結

中國大陸國家主席習近平時隔五年再訪歐洲，紐約時報五日報導，習選擇造訪的法國、塞爾維亞、匈牙利多少都對二戰後美國主導世界秩序投以懷疑目光，並視北京為必要制衡力量，欲改善與中國經貿關係。習此行似乎有意趁機弱化美歐連結，塑造脫離美國支配的世界。中方學者分析，習此訪將再次推動中法、中歐戰略穩定，法國總統馬克宏也正為法國、歐洲謀求戰略自主。

歐中關係正因中俄交好及北京在歐情蒐疑雲等陷入緊張。紐時認為習近平希望展現中國在歐影響力日增並尋求務實和解。對歐洲來說，習的造訪將考驗歐洲夾在中、美間的微妙平衡。華府人士則勢必將習這次訪歐，視為他明目張膽要分化西方盟國。

習近平訪塞爾維亞的時機也碰上北約在一九九九年科索沃戰爭期間轟炸中國駐貝爾格勒大使館廿五周年，該事件造成三名中國記者喪命。白宮曾為此致歉。北京迄今持續緬懷該起轟炸，藉以批評西方偽善和霸凌。智庫歐洲外交關係協會亞洲項目主任歐特爾說，對習而言，到訪貝爾格勒是種划算方式，可質問美國是否認真看待國際法，並主張或許北約組織過度延伸將對他國造成問題。

歐盟將中國定義為「合作夥伴、經濟競爭對象和體制對手」等看似矛盾角色，反映對於如何權衡中國商機，以及其帶來的國安、網路風險和對產業的經濟風險，歐盟各成員國莫衷一是。

要推進歐中關係，習近平最重要一站是法國。法國總統馬克宏表明「歐洲不能成為美國附庸」等戴高樂主義式論點，也堅信歐盟存亡取決於其戰略自主。他也否定法國對中、美「等距離」的想法，認為法、美是老盟友，但仍希望有選擇權。

上海復旦大學法國研究中心主任張驥在澎湃新聞發表評論，指出法國面臨的戰略憂慮來自戰爭重回歐洲、對美國安全外交依賴加深等，馬克宏展現戰略自主和應對競爭的雄心，政策傾向和平、多邊和人文，這也是中法在國際秩序上的共同點；中法能否再次推動戰略穩定，考驗兩國政治智慧與戰略能力。

戰略研究基金會亞洲主任尼奎特認為北京透過選擇訪問國家，盼建立對抗西方聯盟，表明它在歐洲不是沒有盟友。

美國之音引述耶魯大學研究員貝克林說，目前沒有跡象顯示（中歐）雙方長期矛盾能化解，包括中國對俄羅斯的支持，以及貿易爭端和人權議題等。