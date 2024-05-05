將亞洲運作重心遷離香港 分析曝華爾街日報考量：有一定報導風險

針對美國華爾街日報宣布將亞洲總部從香港遷往新加坡，香港記協主席陳朗升表示，如今在香港從事新聞工作的確有一定風險，這些外媒十分重視員工的風險；學者也認為，香港大小政策都要由北京拍板，當地記者難以作出有新聞價值的報導。

無國界記者組織（RSF）3日公布2024年度「世界新聞自由指數」，香港排名135，雖較2023年的第140名上升5名，但評分卻自2023年的44.86分降為43.06分。

在這項指數發布前1天，華爾街日報總編輯塔克（Emma Tucker）2日透過內部郵件宣布，華爾街日報「一如我們報導的許多公司一樣」，會將亞洲運作重心從香港轉移到新加坡。並指部分員工將因此被迫離開，而這些員工多數來自香港。

香港明報報導，上述郵件並未提到香港的政治環境或「港區國安法」等字樣，但多名華爾街日報員工表示，公司的上述決定不排除與香港近年來的事態有關。而該報未來將在新加坡新增編輯，報導包括中國股市、房市、電動車、港股等商業新聞。

美國之音（VOA）中文網報導，陳朗升表示，華爾街日報以報導財經、投資新聞為主，但仍作出這樣的決定， 讓他感到意外。

但陳朗升直指，現在在香港從事新聞工作，的確有一定的風險，而這些（外媒）機構十分注重員工的風險。可以預見的是，有更多媒體尤其是美國媒體，會有與華爾街日報相同的疑慮。

陳朗升認為，與香港相較，新加坡的新聞自由空間較大，華爾街日報亞洲總部遷到當地不會有後顧之憂。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，以往國際媒體把總部設在香港，是因為香港的新聞自由空間較大。但現在香港無論大小政策都要由北京拍板。記者留在香港，難以發表具有新聞價值的報導。

莊嘉穎指出，在基本法23條、國安法之下，香港失去了很多自主性，沒有自己獨特的視角，若要報導中國新聞「何不乾脆到北京採訪」。雖然新加坡當局對報導當地消息有所限制，但是對於有關國外的報導不會有那麼多限制。