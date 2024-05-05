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古巴宣布給予中國公民入境免簽 兩國直航17日恢復

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國國際航空北京—馬德里—聖保羅航線於4月28日正式復航，兩國直航則將於5月17日復航。圖為國航回程航班4月29日自巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場起飛。（新華社）
中國國際航空北京—馬德里—聖保羅航線於4月28日正式復航，兩國直航則將於5月17日復航。圖為國航回程航班4月29日自巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場起飛。（新華社）

新冠疫情開放之後，不少國家陸續對中國大陸實施免簽證政策。當地時間4日晚，古巴旅遊部長加西亞在出席2024年古巴旅遊節的閉幕式上宣布，持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境古巴。

據大陸央視新聞指出，加西亞除作宣布上述對中國大陸公民免簽消息外，同時還宣布中國大陸為2025年古巴旅遊節主賓國，以及中國—古巴直航將於5月17日正式復航。

自2023年底起，大陸官方展開一波開放免簽措施攻勢，試圖營造疫後「打開國門」的形象。同時，不少國家為吸引陸客造訪，也宣布給予中國公民免簽入境待遇。

據護照資訊網站Visa Index網站統計，024年對中國公民提供免簽政策的國家及地區，包括：泰國、馬來西亞、新加坡、白俄羅斯、海地、牙買加、烏茲別克等超過40個國家及地區。

另，英國諮詢公司「Henley & Partners」的研究指出，截止今年4月11日，中國大陸普通護照持有者在亨利護照指數2024年4月全球排名得分為88分，在107個檔次當中（部分同名次）位列第63名。

與此同時，為吸引更多境外旅客到中國旅遊，大陸自去年10月起也陸續實施多項區域性入境免簽，包括外國團客在港澳跟團到廣東10天享6天免簽，搭郵輪從上海赴沿海省區及北京享10天免簽，59國遊客赴海南免簽30天等。

免簽 古巴 馬來西亞

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