普亭15日訪北京 擬談提高貿易額

俄羅斯總統普亭日前預告會在五月訪問北京，美國媒體指出，普亭確切訪中的日期是五月十五日至十六日，屆時將會與大陸國家主席習近平會談，或將觸及提高雙方貿易額的問題。

彭博社援引消息人士說法，指普亭將在十五日至十六日前往大陸訪問，這個時間點距離普亭五月七日就職典禮非常接近，普亭將與習近平討論提高雙方貿易額的問題。

儘管報導指出日期可能還會略有變化，不過仍將會是普亭新任期後，首次出訪外國。

根據大陸外交部官網介紹，目前中國大陸與俄國已經形成了「元首年度互訪的慣例」，習近平自就任國家主席以來，已有九次訪俄或赴俄出席活動；普亭則有十一次訪問中國大陸或赴陸出席活動。

這一次普亭訪中將在習近平結束法國、塞爾維亞、匈牙利的訪問之後進行，雙方是否就俄烏戰爭有所溝通，也備受矚目。

對於這次訪問，俄羅斯衛星通訊社二日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在回答俄中領導人會晤議程中是否有軍控問題時表示，「國際安全、地區安全問題，必然會被提到和觸及的」。