陸客從福建到馬祖 陸委會：我們已經開放，只要他們送件

立院內政委員會1日就觀光開放邀陸委會、交通部進行專題報告。會上藍委提案，建請交通部、陸委會等立即開放福建平潭往返台灣的客運運輸等，並呼籲政府繼續開放團客赴陸，但官員僅表示，會盡速開會研議。另就立委追問，福建民眾到馬祖旅遊是否已可行，陸委會副主委李麗珍說，「我們已經開放了，只要他們遞件」，要實現一定要對岸也放人過來。

大陸文旅部4月28日宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。

陸委會主委邱太三今報告重申，針對陸方宣布「有限度」、「附條件」恢復陸客來台觀光，政府將於研議後，作出回應。他並提到，去年8月，陸委會會同交通部公布，依對等原則，處理恢復兩岸團體旅遊事項，針對陸客依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」申請到金門、馬祖旅行部分，併同規劃及處理。

邱太三於上午9點半左右因另有公務離席，由陸委會副主委李麗珍繼續接受質詢。

面對國民黨立委陳玉珍追問，我們不用被動，可以主動宣布金門、馬祖讓大陸旅客來。李麗珍說，「我們已經開放了」，只是我們說，實現一定要對岸也放人來。

陳玉珍質疑，陸委會跟大陸玩一樣的遊戲，設置前提，但現在大陸已經開了一個小小的縫（指福建居民到馬祖旅遊）。

李麗珍說，「我們已經開放了，只要他們遞件」，表示根據去年8月底發布的規劃，九月底之後就歡迎大陸人到台灣來。但李麗珍也重申強調，要大陸也開放才能實現。

期間，內政委員會處理藍委、綠委提出的五項臨時提案，包括陸委會應會同相關部會，在以捍衛對等交流為前提，研議是否開放組團赴陸及開放範圍，並持續提出措施協助或輔導受影響業者，和要求一個月內擬定陸客團直航花東地區政策規劃，及建請立即開放福建平潭往返台灣的客運運輸，推動福建民眾赴台團客旅遊等。

值得注意的藍委對綠委的臨時提案中，以「我國、中國」措辭表達異議，認為應遵照憲法和兩岸條例，以「台灣、大陸」表示，國民黨立委許宇甄表示，把提案內容中的「中國」都改為大陸，立委傅崐萁說，「立法院作的任何決議不能牴觸憲法」。

在後續質詢中，國民黨立委廖先翔、洪孟楷等接連追問，對於福建平潭往返台灣的客運運輸開放，和政府6月1日後是否繼續開放團客赴陸，何時會有進展，李麗珍和交通部航政司司長韓振華均僅說，會盡速、盡快開會研議，但未鬆口具體時間，因此洪孟楷抨擊，民眾身家性命都在相關產業發展，政府卻不作為，「好意思嗎?」

陳玉珍也關切，陸方只宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，不包括金門，癥結點在2.14金門漁船案，但至今法務部僅回應說，金門地檢署仍在偵辦中，該案已經偵查這麼多天，涉及大量公眾利益，「到底還要偵辦多久?」

法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅回應，因已送請第三方鑑定，具體時程要看第三方鑑定時間而定。