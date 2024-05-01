大陸三中全會7月開 談改革開放

中共中央政治局30日舉行會議，這個例行會議的議程簡單，遠一點是決定7月召開中共20屆三中全會，近一點是作出了經濟領域中房地產、股市、金融等一系列政策調整。

中共政治局大致一個月一會，其中4月會議，慣例是分析經濟形勢和研究經濟問題，就此與7月會議是半年經濟工作會、12月會議決定中央經濟工作會議主要內容，形成中共政治局一年三個主要經濟主題會布局。

其中4月因在3月人大會議後，又在傳統宏觀調控期內，被認定是重要的政策調整會。

按會議公報，今次中共政治局主要辦三件事。一是討論和決定中共20屆三中全會在7月召開，二是分析研究當前經濟形勢和經濟工作，作出相關決定，三是審議「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」。第三議程既是配菜，又是前兩項議程的指向性陪伴。

對中共20屆三中全會，已比傳統召開時間延遲了半年之久，今次中共政治局會議決定中，20屆三中全會將以改革開放為主調。

作出召開三中全會的決定外，還可能引起一點震動的，是中共政治局會議對經濟形勢的分析，算是既講「光明論」，又面對大問題。所謂「光明論」，是說中國經濟有「鞏固和增強經濟回升向好態勢，經濟運行中積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善，高質量發展扎實推進，呈現增長較快、結構優化、質效向好的特徵，經濟實現良好開局」。